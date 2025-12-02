สว.ไชยยงค์นำทีมกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา แจกถุงยังชีพ และสิ่งของอื่นๆ ช่วยชาวหาดใหญ่-กระแสสินธุ์ ที่ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ร.ต.อ.ฉลอง ทองนะ สมาชิกวุฒิสภาและนายสุเชาว์ อภิรักษ์โภคิน ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์ ในคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ซึ่งมี พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา เป็นประธาน ได้นำถุงยังชีพ และสิ่งของต่างๆ ที่ได้รับการบริจาคจากสมาชิกวุฒิสภาและจากผู้มีจิตกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัยใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งได้ตระเวนแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อน ตามชุมชนต่างๆ ซึ่งยังช่วยตนเองไม่ได้ แม้ว่าน้ำจะแห้งแล้ว แต่หลายชุมชน ยังไม่มีไฟฟ้า และน้ำประปา ไม่สามารถทำความสะอาดบ้านเรือน ส่วนใหญ่ของผู้ประสบภัย ในชุมชนต่างๆ อยู่ในสภาของผู้ที่หมดเนื้อหมดตัว เหลือเสือผ้าติดตัวเพียงชุดเดียว และไม่มีเงิน ที่จะใช้ในการซื้อ ข้าวปลาอาหาร เพื่อประทังชีวิต
นอกจากการช่วยเหลือ แจกจ่ายถุงยังชีพ น้ำ อาหารแห้ง ขนม และ เสื้อผ้า ให้แก่ผู้เดือดร้อนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่แล้ว ยังนำน้ำดื่ม 1 คันรถ 6 ล้อ และ ถุงยังชีพ รวมทั้งสิ่งของอื่นๆ แจกจ่ายให้แก่ประชาชน ใน อ.กระแสสินธุ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำของคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา ที่ถูกน้ำท่วม และต้องการน้ำดื่ม ซึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ จะดำเนินต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ