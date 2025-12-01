อภิสิทธิ์ ควงนิพิฏฐ์ ลงพัทลุงแจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น.วันนี้(ที่ 1 ธ.ค.68) ที่บริเวณสะพานข้ามคลองลำปำ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หน.พรรคประชาธิปัตย์ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตรองหัวหน้าพรรค ปชป.และอดีต รมว.วัฒนธรรม นางสาวรัดเกล้า สุวรรณคีรี รอง หน.พรรค ปชป. และนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย และคณะ ได้เดินทางมาชุมชนบ้านลำปำ เพื่อเยี่ยมปลอบขวัญ ให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในชุมชนลำปำทั้ง 5 ชุมชน พร้อมมอบถุงยังชีพ น้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ริมคลองลำปำและทะเลสาบสงขลา โดยในขณะนี้ทั้ง 5 ชุมชนยังมีระดับน้ำท่วมขังสูง เนื่องจากคลื่นลมในทะเลสาบลำปำพัดหนุนมาอย่างต่อเนื่อง
นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า การเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ในครั้งนี้ คนทั่วประเทศจะมองไปยังความเสียหายในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในขณะที่พื้นที่ จ.พัทลุงโดยเฉพาะในพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลาก็ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมที่มากมายเช่นกัน สำหรับตนและคณะนั้นมีความห่วงใยต่อพี่น้องชาวพัทลุง จึงได้นำถุงยังชีพ น้ำดื่ม จากมูลนิธิควง อภัยวงศ์ มามอบให้แก่ผู้ประสบในครั้งนี้ ณ บริเวณหมู่บ้านริมทะเลสาบสงขลาบางจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังสูง ในขณะเดียวกันหากพี่น้องประชาชนมีปัญหาใดๆก็สามารถประสานงานกับพรรค ปชป.ได้ที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
อย่างไรก็ตามในการลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากบรรดาแม่ยกทั้งหลาย โดยเฉาะในช่วงที่นายอภิสิทธิ์ฯ เดินมาพบกับผู้ประสบภัยนั้นได้มีเสียงตะโกนลั่นบนสะพานว่า “ นายกมาแล้ว นายกมาแล้ว “ ทำเอานายอภิสิทธิ์ฯถึงกับยิ้มร่าและขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การต้อนรับด้วยดี และมีไมตรีจิตซึ่งกันและกัน
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ระหว่างการเดินทางไปที่ลำปำ ผ่าน ทางบ้านปากประ มีประชาชนจำนวนมากมีน้ำท่วมบ้าน ต้องออกมากางเต็นส์นอนอยู่บนถนน นายอภิสิทธิ์ ได้หยุดรถลงไปทักทายกับชาวบ้านและมอบถุงยังชีพ ที่บ้านปากประหมู่ที่ 11 ตำบลลำปำ อีกด้วย