ชาวสตูลดีใจน้ำตาไหล เงินเยียวยาน้ำท่วมรอบแรกเข้าแล้ว 8 พันกว่าครัวเรือน

สตูล – น้ำลดแต่ความเสียหายยังท่วมใจ หลายบ้านยังอยู่ระหว่างฟื้นฟู ชาวบ้านร้องไห้ทั้งดีใจ เมื่อเงินเยียวยารอบแรกเข้าแล้ว 8,772 ครัวเรือน
บรรยากาศในอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ยังเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังเพิ่งผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ หลายบ้านยังอยู่ระหว่างฟื้นฟู บางคนหยุดงาน ขาดรายได้ และต้องยืนมองทรัพย์สินที่ถูกกระแสน้ำพัดหายอย่างทำใจยาก
แต่วันนี้ (1 ธ.ค. 2568) มีรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความดีใจผสมปนเปกัน เมื่อชาวบ้านเริ่มได้รับข้อความแจ้งเตือนเงินเยียวยาเข้าบัญชีจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โดย กรม ปภ. แจ้งว่า เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยรอบแรกจะเข้าบัญชีผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและมีคุณสมบัติครบถ้วนในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวนทั้งสิ้น 8,772 ครัวเรือน ภายในวันนี้ก่อนเวลา 15.00 น.
หนึ่งในผู้ที่ได้รับเงินคือ นางฟารีดา อุเจ๊ะ อายุ 38 ปี ชาวควนสตอ อ.ควนโดน ซึ่งกำลังสู้กับความเสียหายรอบบ้าน ทั้งประตูที่ถูกน้ำพัง ดินทรุด และต้องหยุดงานไปกว่า 1 สัปดาห์ ทันทีที่น้ำลด ดูแลบ้านเรือนเสร็จออกมาค้าขายน้ำที่ศาลากลางจังหวัดสตูล บอกว่า เวลา 12.50 น. โทรศัพท์ของเธอดังขึ้นด้วยเสียง SMS พอเปิดดูและเห็นยอดเงินเยียวยา 9,000 บาท เธอถึงกับ ร้องไห้ออกมาทั้งดีใจ ทั้งโล่งอก หลังหลายวันแทบไม่มีความหวัง
“ตอนเห็นเงินเข้า น้ำตาไหลเลย ดีใจมาก เหมือนได้หายใจอีกครั้ง จะเอาไปซื้อเสื้อผ้าที่เสียหายไป ขอบคุณรัฐบาล ขอบคุณอบต.ควนสตอ และเจ้าหน้าที่บอต.ที่ทำงานทั้งวันทั้งคืนเพื่อพวกเรา” เธอกล่าวทั้งน้ำตา
ด้านชาวบ้านหลายพื้นที่ในสตูลที่ได้รับเงินรอบแรกต่างบอกว่า ความช่วยเหลือครั้งนี้ทำให้มีแรงสู้ต่อ แม้ความเสียหายจะยังต้องใช้เวลาเยียวยาอีกนานก็ตาม
การโอนเงินรอบแรกจาก ปภ.วันนี้ กลายเป็น “แสงแรกของความหวัง” ให้กับผู้ประสบภัยนับพันครัวเรือนในจังหวัดสตูล ที่กำลังเริ่มต้นใหม่หลังภัยพิบัติครั้งใหญ่