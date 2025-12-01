ชาวสตูลผนึกกำลังฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลด ด้าน ตม.สตูลลุยแจกไข่บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

สตูล – เจ้าหน้าที่รัฐผนึกกำลังชาวสตูลร่วมทำความสะอาดฟื้นฟูเมืองในเขตเทศบาลเมืองสตูลหลังน้ำลดลง ขณะที่ ตม.สตูลลุยแจกไข่ 10,000 ฟอง บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
วันนี้ (1 ธ.ค.) กำลังพลจาก ร.5 พัน.2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสตูลและประชาชนในชุมชน ลงพื้นที่ทำความสะอาดครั้งใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองสตูล ทั้งการเก็บกวาดขยะ เศษไม้ เศษวัสดุ และโคลนตมที่ทิ้งไว้จากกระแสน้ำ พร้อมล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และพื้นที่สาธารณะสำคัญ เพื่อคืนสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย ลดปัญหาสุขาภิบาล และเร่งฟื้นฟูเมืองให้กลับมา “สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์” ตามวิถีของชาวสตูล
บรรยากาศการทำงานเต็มไปด้วยพลังร่วมมือ ทั้งทหาร เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และประชาชนที่ออกมาช่วยกันอย่างแข็งขัน ซึ่งสะท้อนความเข้มแข็งของชุมชนที่ต้องการเห็นเมืองกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
นายกิติศักดิ์ มูสิกสง นายกเทศมนตรีเมืองสตูล กล่าวว่า เทศบาลได้เร่งดำเนินการฟื้นฟูทุกด้าน พร้อมขอให้ประชาชนนำขยะหรือสิ่งของเสียหายจากน้ำท่วมมาวางไว้หน้าบ้านหรือริมถนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บได้ทันที ย้ำว่าทุกจุดจะได้รับการเก็บกวาดอย่างครบถ้วน ไม่ปล่อยให้ตกค้าง
ขณะที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล ได้จัดกิจกรรมแจกไข่ไก่จำนวน 10,000 ฟอง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ขาดแคลนอาหารและรายได้จากความเสียหายของน้ำท่วม โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพประมงที่เรือทำมาหากินจมอยู่ใต้น้ำจำนวนมาก ชาวบ้านจำนวนมากเริ่มทยอยมารอตั้งแต่เวลา 08.30 น. แม้กำหนดแจกจริงในเวลา 10.30 น. หลายครอบครัวระบุว่า “ปีนี้น้ำมากกว่าทุกปี บ้านที่ไม่เคยท่วมก็ท่วม รายได้ไม่มี อะไรที่ช่วยประคองชีวิตได้ก็ต้องรับไว้ก่อน”
การแจกไข่ไก่ครั้งนี้เกิดจาก “น้ำใจภายใน” ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ร่วมกันสมทบทุนและรวบรวมทรัพยากรจากเพื่อนข้าราชการเพื่อช่วยประชาชนในยามลำบาก เป็นการบรรเทาทุกข์ในระยะเร่งด่วน พร้อมเชิญชวนให้ชาวสตูลร่วมกันต่อสู้และข้ามผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยกิจกรรมจัดขึ้นภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.เจริญพงศ์ ขันติโล ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล ซึ่งยืนยันว่าหน่วยงานจะไม่ทอดทิ้งประชาชน และพร้อมยืนเคียงข้างจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอย่างสมบูรณ์