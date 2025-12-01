น้ำท่วมใหญ่ตรังทำหญ้าขาดแคลนกระทบสัตว์เลี้ยงอย่างหนัก

ตรัง - โค-แพะเริ่มอดผอมหลังขาดแคลนหญ้ากิน หลังเจอน้ำท่วมใหญ่ทำจมน้ำตายไปทั่ว เจ้าของต้องยอมไปหาซื้อฟางมาให้กินทดแทน รวมทั้งอพยพฝูงสัตว์เลี้ยงไปหาหญ้ากิน ไม่เว้นแม้แต่เกาะกลางถนน
จากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดตรัง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มริมฝั่งแม่น้ำตรัง ทั้งในอำเภอเมืองตรัง และอำเภอกันตัง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รองรับมวลน้ำ และมักจะมีน้ำท่วมนานสุดในแต่ละครั้ง นอกจากจะทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้คนแล้ว ในส่วนของสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะโค หรือวัว รวมทั้งแพะ ก็ได้รับผลกระทบอย่างมากเช่นกัน เนื่องจากไม่มีใบไม้ใบหญ้าให้กินอย่างอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นเมื่อก่อน เพราะต่างจมอยู่ใต้น้ำจนตายหมดเกลี้ยง
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บางราย ต้องยอมล่องเรือออกไปยังพื้นที่สูง เพื่อตัดหญ้าที่ยังพอหลงเหลือมาให้สัตว์เลี้ยงกินประทังชีวิต หรือบางรายต้องยอมจ้างคนออกไปตัดหญ้า ในราคาเข่งละ 100-200 บาท เนื่องจากมีวัวหลายตัว แต่หลังจากน้ำท่วมใหญ่ ทำให้หญ้าละแวะบ้านจมน้ำตายหมด ต้องพาวัวอพยพหนีน้ำไปอยู่ที่สูงเรื่อยๆ ยิ่งบางรายที่มีวัวฝูง หรือวัวมากๆ ก็ยิ่งเหนื่อย ต้องซื้อหญ้ามาให้กิน และหญ้าก็หายาก ตัดปนๆ ต้นอะไรมา ก็ต้องให้กินไปก่อน
ขณะที่เกษตรกรบางรายต้องแก้ปัญหาด้วยการซื้อฟางก้อนมาให้วัวกิน ซึ่งมีราคาก้อน 80 บาท โดยต้องซื้อมาให้วัวกิน วันละ 1-2 ก้อน เป็นฟางที่นำเข้ามาจากภาคกลาง เพราะหญ้าสดในพื้นที่จมน้ำตายหมดแล้ว และไม่รู้จะไปหาจากไหน เพราะน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้เป็นวงกว้างมาก บางครั้งก็ต้องนำวัวมาล่ามให้กินหญ้าที่ยังหลงเหลืออยู่ริมถนน แต่ก็เสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ ต้องยอมเสียเวลามายืนเฝ้าดูไว้ จนสร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรอย่างมาก
นายสมพร ยอหัน เกษตรกรชาวตำบลควนปริง บอกว่า ตนเองเลี้ยงวัวชน และวัวพื้นบ้าน 40-50 ตัว ต้องลำบาก เพราะหญ้าแถวบ้านจมน้ำตายหมด ต้องอพยพพาพวกมันไปหากินเรื่อยๆ ทำให้สัตว์เลี้ยงหลายตัวเริ่มผอม โดยคาดว่ากว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายคงอีกนาน เพราะเป็นพื้นที่รองรับน้ำ อาจลากยาวไปถึงกลางเดือนธันวาคม นอกจากนั้น ตนเองก็ยังเลี้ยงแพะ ต้องพามาหากินหญ้าตามเกาะกลางถนน และต้องมายืนเฝ้า เพราะเกรงจะถูกรถชน