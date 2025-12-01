ยะลา - บรรยากาศการเปิดรับสมัครเลือกนายกและสมาชิก อบต.ยะรม วันแรกคึกคัก มีผู้สมัครทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่เดินทางมาอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความสนใจของประชาชนในพื้นที่
วันนี้ (1 ธ.ค.) ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม บ้านบันนังสิแน หมู่1 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเวลาเปิดรับสมัครนายก อบต. และสมาชิก อบต. นายวิโรจน์ จงอุรุดี ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.ยะรม พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงาน อบต.ยะรม ได้เดินทางมาเตรียมความพร้อมในการเปิดรับสมัครนายก อบต. และสมาชิก อบต. ซึ่งก็มีบรรดาผู้ที่ลงสมัครนายก อบต. และสมาชิก อบต. เดินทางมาก่อนเวลาเปิดรับสมัครเช่นกัน โดยมีทั้งผู้สมัครหน้าเก่าและหน้าใหม่ทยอยเดินทางนำเอกสารหลักฐานมายื่นลงสมัครกันอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยบรรดากองเชียร์ของผู้สมัครมารอมอบดอกไม้ให้กำลังใจกันอย่างคึกคัก บรรยากาศทั่วไปเป็นไปด้วยตวามเรียบร้อย
สำหรับการรับสมัครนายกและสมาชิก อบต.ยะรม วันแรก มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรมแล้ว จำนวน 1 คน ส่วนผู้ลงสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม วันแรกช่วงเช้าที่ผ่านมามีจำนวนถึง 10 คน และทยอยกันมาลงสมัครอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ต่างให้ความสนใจกับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งรอคอยการเลือกตั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยะรมมายาวนานถึง 4 ปี ประกอบกับในพื้นที่ ต.ยะรม หลังจากที่มีการสร้างสนามบินแล้ว ยังต้องการให้คณะผู้บริหารที่ได้จากการเลือกตั้งเข้าพัฒนาในด้านอื่น ๆ อีกหลายด้าน เพื่อการพัฒนาในพื้นที่ให้สอดรับการเติบโตของเมืองเบตง