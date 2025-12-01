ยังท่วมอยู่! พัทลุงพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลาน้ำยังไม่ลด ชาวบ้านวอนรัฐเร่งผลักดันน้ำโดยเร็ว

พัทลุง – สถานการณ์น้ำท่วมที่พัทลุงพื้นที่บริเวณริมทะเลสาบสงขลา น้ำยังไม่ลดชาวบ้านยังได้รับความเดือดร้อนหนัก วอนขอให้รัฐช่วยผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยเร็ว
วันนี้ (1 ธ.ค.) สถาการณน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ล่าสุด แม้สถานการณ์โดยรวมดีขึ้น แต่พื้นที่ริมทะเลสาบสงขลาใน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ควนขนุน อ.เมือง อ.เขาชัยสน อ.บางแก้ว และ อ.ปากพะยูน ระดับน้ำยังไม่ลดลง เนื่องจากน้ำระบายลงสู่อ่าวไทยได้อย่างช้า ๆ บ้านเรือนริมทะเลสาบชาวบ้านยังไม่สามารถพักเข้าพักอาศัยได้ ต้องอยู่ในที่พักพิงชั่วคราวที่ทางท้องถิ่นจัดให้ เนื่องจากยังไม่มั่นใจว่าจะมีพายุลูกใหม่เข้ามาอีกรอบหรือไม่ในช่วงต้นเดือนธันวานี้
อย่างชาวบ้าน ม.3 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน รายหนึ่ง บอกว่า ปีนี้น้ำหนักมาก อพยพมาอยู่ศาลาหมู่บ้านตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. จนถึงวันนี้เกือบ 10 วัน แต่ยังกลับเข้าบ้านไม่ได้ เนื่องจากน้ำในบ้านยังคงท่วมสูง อยากให้รัฐเร่งช่วยผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยเร็ว หากอยู่อย่างนี้ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือนกว่าน้ำจะลดลงและสามารถเข้าไปพักอาศัยได้
ด้าน นายไพโรจน์ เทศทองมี อายุ 55 ปี ชาวบ้านอีกราย บอกว่า น้ำท่วมรอบนี้นอกจากได้รับความเดือดร้อนเข้าบ้านไม่ได้แล้ว เครื่องมือหากินอย่างเรือประมงก็ได้รับความเสียหาย คงต้องใช้เวลาฟื้นฟูตัวเองอีกหลายวัน
ขณะที่ นายไชย ทองหนัก ชาวบ้าน ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง กล่าวว่า ปีนี้หนัดสุด บ้านตนเองยังไม่สามารถเข้าไปดูได้เพราะระดับน้ำยังสูงเกือบจมศีรษะ ยังต้องพักอาศัยบ้านญาติอีกหลายวัน