ยะลาเปิดลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาท

ยะลา – จังหวัดยะลาเปิดลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาท โดยที่เทศบาลตำบลท่าสาป ผู้ประสบภัยตบเท้าเข้ายื่นเอกสารเพียบ ด้านรองผู้ว่าฯ ย้ำรัฐพร้อมเยียวยาช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุด
เมื่อวันที่ 30 พ.ย.68 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลา เริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติทั้ง 8 อำเภอ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา (กอปภ.จ.ยะลา) สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มในพื้นที่ จ.ยะลา มี 8 อำเภอ 55 ตำบล 335 หมู่บ้าน 59 ชุมชน คลี่คลายแล้ว 5 อำเภอ (เบตง, บันนังสตา, ธารโต, กรงปินัง, ยะหา) 50 ตำบล 327 หมู่บ้าน 59 ชุมชน พื้นที่ที่ยังคงเหลือน้ำท่วมขัง (ลุ่มต่ำ) 3 อำเภอ (เมืองยะลา, รามัน, ยะหา) 3 ตำบล 8 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 68,819 ครัวเรือน 214,913 คน อพยพ 1,997 ครัวเรือน 9,259 คน (เมืองยะลา รามัน ยะหา และบันนังสตา) เสียชีวิต 5 ราย บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 1 หลัง บางส่วน 8 หลัง ถนน 17 สาย ท่อลอด 10 แห่ง คอสะพาน 5 แห่ง พื้นที่การเกษตร 16,744.87 ไร่ ปศุสัตว์ 19,167 ตัว สถานศึกษา 216 แห่ง วัด 8 แห่ง มัสยิด 41 แห่ง โบสถ์คริสต์ 1 แห่ง ทั้งนี้ ทางจังหวัดยะลาได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 8 อำเภอ 54 ตำบล 308 หมู่บ้าน 45 ชุมชน
ด้านการฟื้นฟู จังหวัดได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ อปท. เร่งดำเนินการเปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งกำหนดจ่ายให้ครัวเรือนละ 9,000 บาท โดยบรรยากาศการวันแรกของการเปิดรับลงทะเบียนที่เทศบาลตำบลท่าสาป อ.เมืองยะลา มีประชาชนทยอยเดินทางมายื่นเอกสารหลักฐานอย่างต่อเนื่อง ด้านนายมูฮัมมัด ศานติภิมุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการรับลงทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว
นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป เปิดเผยว่า พื้นที่ ต.ท่าสาป ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างหนักถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ครอบคลุม 6 หมู่บ้าน จำนวน 3,566 ครัวเรือน หรือกว่า 5,635 คน ทางเทศบาลฯ ได้เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของรองผู้ว่าฯ โดยได้ประชุมผู้นำท้องถิ่นและแจกจ่ายแบบฟอร์มไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งในวันแรกนี้มีประชาชนเข้ามาลงทะเบียนแล้วกว่า 300 คน ส่วนการดำเนินการช่วยเหลือด้านถุงยังชีพได้มอบให้กับผู้ประสบภัยทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
สำหรับการเปิดรับลงทะเบียน ณ เทศบาลตำบลท่าสาป จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2568 เน้นย้ำประชาชนที่ได้รับผลกระทบรีบมายื่นเอกสารตามกำหนดเวลาไม่เกินวันที่ 3 ธ.ค 68 เนื่องจากต้องส่งเอกสารไปยังเข้าอำเภอ วันที่ 4 ธ.ค และ วันที่ 5 ธ.ค จะต้องทำประชาคม หลังจากนั้นก็จะนำส่งต่อจังหวัด ถ้าลงทะเบียนเร็วชุดแรกก็จะได้เร็ว
ด้าน นายมูนายมูฮัมมัด ศานติภิมุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า หลังจากกระบวนของเทศบาล อปท. ได้ทำการประชาคม รับเรื่อง การยื่นเอกสาร หลักฐาน เรียบร้อยแล้ว ก็จะเข้าที่ประชุมของระดับอำเภอ จากนั้นทางจังหวัดก็จะประชุมพิจารณา ตั้งแต่ วันที่ 2-10 ธ.ค 68 ถ้า อปท.เทศบาล ไหนที่พร้อมส่งมาเร็วก็จะพิจารณาได้เร็ว กรอบเป้าหมายไม่เกินวันที่ 10 ธันวาคม 2568 จะเร่งรัดดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยเหนือ เพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด" ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของนโยบายเยียวยาเงิน 9,000 บาท ของรัฐบาล และกล่าวว่า โอกาสจะได้รับความช่วยเหลือมาถึงแล้ว ขอให้ประชาชนเร่งรีบดำเนินการ เตรียมเอกสารหลักฐาน ยื่นเพื่อขอรับสิทธิในการช่วยเหลือ