สุดอาลัยวีรบุรุษจิตอาสา “พี่โต กู้ภัย 204” หัวใจวายหลังกลับจากช่วยน้ำท่วมที่หาดใหญ่

ยะลา - สุดอาลัยวีรบุรุษจิตอาสา “พี่โต กู้ภัย 204” เสียชีวิตหลังหัวใจวายขณะกลับจากภารกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่หาดใหญ่
วงการกู้ภัยและอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ต้องตกอยู่ในความโศกเศร้า หลังการจากไปอย่างสงบของ นายเชิดพงษ์ ปิยะวรรณางกรู หรือที่คนในวงการรู้จักกันดีในนาม “พี่โต กู้ภัย 204” และสมาชิกทีม ฉลามภัย 034 ซึ่งเสียชีวิตลงอย่างน่าเศร้าภายหลังเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ขณะเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
การเสียชีวิตของ นายเชิดพงษ์ ถือเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของเหล่าจิตอาสาที่ทุ่มเท โดยข้อมูลระบุว่า “พี่โต” ได้แสดงอาการหายใจไม่สะดวกและอาการทรุดลงอย่างกะทันหันในระหว่างการเดินทางกลับจากภารกิจกู้ภัย ก่อนจะถูกนำตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลในพื้นที่ทันที โดยมีรายงานการรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารและโรงพยาบาลปัตตานี ต่อสู้กับภาวะวิกฤตหลายอย่าง ก่อนจากไปอย่างสงบ
จากการอัปเดตอาการของทีมกู้ภัยฉลามภัย 034 เผยให้เห็นว่า “พี่โต” ต้องต่อสู้กับภาวะวิกฤตหลายอย่างในระหว่างการรักษาตัว ทั้งภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งได้รับยาละลายลิ่มเลือด (SK) ภาวะปอดบวม และภาวะหายใจล้มเหลวรุนแรง จนต้องใส่ท่อช่วยหายใจ โดยมีเสมหะเป็นสีชมพู ซึ่งบ่งชี้ถึงอาการวิกฤตของปอด แม้แพทย์จะพยายามลดการใช้เครื่องช่วยหายใจในตอนเช้า แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ เนื่องจากค่าออกซิเจนยังคงต่ำกว่าปกติมาก นอกจากนี้ยังพบอาการที่น่าสงสัยว่ามีการติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมด้วย (มีไข้สูงและค่า Lactate สูง) ซึ่งอาการยังคงทรงตัวและอยู่ในระยะวิกฤตมาโดยตลอด จนกระทั่งได้จากไปอย่างสงบในที่สุด ท่ามกลางความเสียใจของเพื่อนร่วมงานและครอบครัว
การจากไปของ นายเชิดพงษ์ ปิยะวรรณางกรู ในระหว่างช่วงเวลาที่แสดงให้เห็นถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติในยามวิกฤต ได้สร้างความเศร้าโศกให้กับครอบครัว ปิยะวรรณางกรู และเพื่อนร่วมอุดมการณ์เหล่าอาสาสมัครกู้ภัยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนของคำว่า "จิตอาสา" ที่แท้จริง
ขณะเดียวกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเขตอุทกภัยไม่ว่าจะเป็น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า) เพจหน่วยกู้ภัยเจ้าแม่คนเดียวยะลา เพจฉลามภัย ได้ร่วมแสดงความเสียใจกับญาติ “พี่โต ฉลามภัย 034” ซึ่งถูกยกย่องให้เป็น “ฮีโร่เสื้อเขียว” ที่ทุ่มเททำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับเจ้าหน้าที่รัฐในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด