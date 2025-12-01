คึกคัก! รับสมัคร นายก-ส.อบต.กระบี่ วันแรก กองเชียร์แห่ให้กำลังใจ

กระบี่ – บรรยากาศการเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายก อบต.และ ส.อบต.กระบี่ ทั้ง 43 แห่ง วันแรก คึกคัก ผู้สมัครมายื่นใบสมัครตั้งแต่เช้า ท่ามกลางกองเชียร์ที่มาให้กำลังใจ
วันนี้ ( 1 ธ.ค.68) บรรยากาศการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกระบี่ จำนวน 43 แห่ง วันแรกบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้ลงสมัครนายกทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ รวมถึงสมาชิกเดินทางมารอรับสมัครตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดรับสมัคร ท่ามกลางบรรดากองเชียร์ ถือดอกไม้มายืนรอให้กำลังกันอย่างเนืองแน่น
สำหรับจังหวัดกระบี่มี 8 อำเภอ 43 อบต. ซึ่งปีนี้ อบต.หลายแห่ง มีผู้สนใจมาลงสมัครทั้งในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กันอย่างคึกคัก ผู้สนใจสามารถเดินทางไปสมัครได้ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ระหว่างวันที่ 1-5 ธ.ค.68 ทั้งนี้ให้ผู้สมัครเตรียมหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ใบรับรองแพทย์ ภาพถ่าย เป็นต้น