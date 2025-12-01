อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมคณะนายกฯ ติดตามสถานการณ์อุทกภัย จ.สงขลา

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมคณะนายกฯ ประชุมด่วน! ติดตามสถานการณ์อุทกภัย จ.สงขลา ประกาศเข้าสู่ “ระยะฟื้นฟู” พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บขยะ–ส่งเครื่องจักรสนับสนุน
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15.00 น. นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายไมตรี สรรพสิน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ร่วมคณะนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดสงขลา พร้อมประชุมเร่งด่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนในพื้นที่ โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พลเอกอุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในที่ประชุม นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศ ว่าขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้เข้าสู่ ระยะฟื้นฟู (Recovery Mode) อย่างเต็มรูปแบบ และสั่งการให้จังหวัดสงขลาดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง นอกจากนี้ ได้มอบหมายภารกิจสำคัญให้กรมโยธาธิการและผังเมือง บูรณาการร่วมกับกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย และระดมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการฟื้นฟูเมืองและโครงสร้างพื้นฐานให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือต้องดำเนินไปอย่าง ทันเวลา มีประสิทธิภาพ และเชิงรุก ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมรับนโยบายอย่างเต็มที่ ในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด