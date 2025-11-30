รถทหารจากลพบุรี กลับจากช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ยาวระเบิด เจ็บ 7 นาย

สุราษฎร์ธานี- รถทหารจากจังหวัด ลพบุรี กลับจากช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ยางระเบิด พื้นที่ อ.เวียงสระ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 7 ราย เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือแล้ว
เมื่อเวลาประมาณ 16.30 น. วันนี้ (30 พ.ย. 68 )เกิดอุบัติเหตุ รถทหารจากจังหวัดลพบุรี ระหว่างเดินกลับจากภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ยางรถล้อหน้าเกิดระเบิด ทำให้รถเสียหลักชนราวกั้นเกาะกลางถนน ตกลงไปในร่องเกาะกลาง บริเวณถนนสายเอเชียขาขึ้นกรุงเทพ ม.2 ต. เวียงสระ อ.เวียงสระ
มีทหารได้รับบาดเจ็บ 7 ราย ถูกนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อาการพ้นขีดอันตรายแล้ว ส่วนใหญ่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย
โดยรถทหารที่ตามหลังกันมาหลายคันได้เข้าช่วยเหลือและสามารถกู้รถขึ้นมาได้และเดินทางต่อไป.