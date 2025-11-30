“นายกฯแป้น” ประกาศไม่เล่นการเมืองอีก ยันทำเต็มที่ที่สุด

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “นายกฯ แป้น” ตอบประเด็นไม่ลงการเมืองแล้ว ลั่นไม่เล่นอะไรอีกแล้ว ยัน “ทำเต็มที่ที่สุด” แล้วแต่ประชาชนหากจะล่ารายชื่อขับไล่ออกจากตำแหน่ง
วันนี้ (30 พ.ย.) นายณรงค์พร ณ พัทลุง หรือ นายกฯแป้น นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว ถึงประเด็นเมื่อช่วงเช้าที่ประกาศว่าจะไม่ลงการเมืองแล้วว่า “ไม่เล่นอะไรแล้ว ไม่เล่นอะไรอีกแล้วครับ แค่นั้นเอง”
และเมื่อถามถึงที่ชาวหาดใหญ่เตรียมตัวจะขับไล่นั้น กังวลใจหรือเสียกำลังใจหรือไม่ นายกแป้น บอกว่า “เต็มที่แล้ว เต็มที่จริงๆ ผมทำดีที่สุดแล้ว” ส่วนที่ประชาชนจะล่ารายชื่อขับไล่ ก็ตอบเพีบงว่า “แล้วแต่ประชาชน”