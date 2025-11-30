ทน.ยะลาน้ำเริ่มลดระดับสู่ภาวะปกติ เร่งเก็บขยะทำความสะอาดเมือง

ยะลา - เทศบาลนครยะลาสถานการณ์น้ำระดับน้ำหลายจุดลดลงแล้วหลังฝนหยุดตก แต่ยังมีน้ำท่วมขังในเขตรอบนอกบางจุด เตรียมประสานเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือ ขณะเดียวกันระดมกำลัง จนท.เร่งทำความสะอาดขยะรอบเมือง
วันนี้ (30 พ.ย.) สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครยะลาเริ่มคลี่คลาย ระดับน้ำลดลงหลังฝนหยุดตก โดยในเขตเทศบาลนครยะลาที่เคยถูกน้ำท่วมสูง ขณะนี้ระดับน้ำได้ลดลงจนเกือบเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ยังคงมีเพียงในเขตรอบนอกที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำยังมีน้ำท่วมขัง เช่น บริเวณหมู่ 9 หมู่ 6 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา ยังคงมีน้ำท่วมขังในบางจุดยังคงมีน้ำท่วมถนน
ซึ่งทางเทศบาลนครยะลาได้ประสานไปยังเทศบาลเมืองสะเตงนอกเพื่อจะนำเครื่องสูบน้ำไปดำเนินการสูบน้ำลงคลองใกล้เคียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งพรุ่งนี้สถานการณ์ระดับน้ำน่าจะลดลงและเข้าสู่สภาวะปกติ
ขณะเดียวกันทางเทศบาลนครยะลาได้ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บขยะและทำความสะอาดหลังสถานการณ์น้ำท่วม บริเวณถนนวิฑูรย์อุทิศ 3 โดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งเก็บขยะ เศษวัสดุ และสิ่งปฏิกูลที่ถูกน้ำพัดพามา เพื่อลดปัญหาด้านสุขอนามัยและป้องกันการเกิดโรคหลังน้ำลด โดยขอความร่วมมือประชาชนแยกขยะและวางไว้หน้าบ้านตามจุดที่กำหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ การดำเนินการเก็บขยะในเขตเทศบาลนครยะลาจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ
ขณะเดียวกัน ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครยะลา นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 2 คัน และถุงยังชีพ เสบียงอาหารอีกจำนวนเกือบ 200 ชุด เพื่อไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่หาดใหญ่ใน ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมสูงที่ผ่านมา