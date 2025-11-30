ปชช.หาดใหญ่ร้องเดือดร้อนหนักทั้งเมือง จากปัญหาน้ำไม่ไหลและฝุ่นฟุ้งทั่วเมือง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ประชาชนหาดใหญ่-สงขลา เดือดร้อนหนักจากน้ำประปาต้องหยุดจ่ายน้ำทำให้ส่งกลิ่นเหม็นทั้งเมือง และปัญหาฝุ่นจากโคลนตมบนถนน จี้รัฐมนตรีกำกับการประปาแสดงความรับผิดชอบเหตุแก้ปัญหาให้ประชาชนหลังน้ำลดไม่ได้
วันนี้ (30 พ.ย.) รายงานจาก อ.หาดใหญ่ ว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมเข้าสู่ภาวะปกติ มีการเดินทางเข้าไปยังซอกซอยได้ แต่ต้องใช้ความระมัดระวังจากกองขยะและรถยนต์ที่จอดบนถนนในช่วงน้ำท่วม ซึ่งยังไม่ได้เคลื่อนย้ายมาจากหลายสาเหตุ เช่น ไม่มีเงินจ้างรถยกรถสไลด์เพราะราคาค่าจ้างเพิ่มจากราคาปกติและมีไม่เพียงพอกับความต้องการแล้ว
รายงานปัญหาที่หนักที่ประชาชนโวยวายกันมากหลังจากขนขยะออกจากบ้านมากองข้างถนน คือไม่มีน้ำใช้ล้างอาคารบ้านเรือนที่เต็มไปด้วยโคลนตม ที่กำลังเน่าเหม็นจากเศษวัสดุที่เปื่อยและโคลนตม เสื้อผ้าที่อับชื่น และห้องน้ำที่เต็มไปด้วยอุจจาระ เพราะประปาที่หยุดจ่ายน้ำมา 7 วัน ที่ยังปล่อยน้ำประปาได้บางจุดเท่านั้น และอีกบางจุดที่มีความต้องการน้ำเช่นกัน หวังพึ่งน้ำแจกจากองค์กรปกครองส่วท้องถิ่นบางแห่งเจ้าหน้าที่อ้างว่านายกฯ ไม่ได้สั่ง และบางแห่งเอาน้ำในสระและคลองบริการชาวบ้าน
นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภา จ.สงขลา กล่าวว่า ตนได้รับการ้องเรียนจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่เดือดร้อนจากไม่มีน้ำประปาล้างบ้าน-สำนักงาน เดือดร้อนจากฝุ่นที่มาจากโคลนตมบนถนน ที่ทราบจากเจ้าหน้าที่ประปาว่ามีการจ่ายน้ำเป็นจุด ทั้งที่ประชาชนเดือดร้อนกันทั่ว อ.หาดใหญ่ อ.เมืองสงขลา อ.สิงหนคร รัฐมนตรีและนายกอนุทิน ชาญวีรกุล ที่มีหน้าทีดูแลการประปาภูมิภาค ลงมาแก้ปัญหาชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนแสนสาหัส ให้ผู้บริหารระดับพื้นที่แก้นั้นเห็นจะต้องใช้เวลานาน ระดมช่างมาซ่อมเครื่องจักรกลเพิ่มที่มีประจำอยู่ 2-3 คน ให้สมกับสโลแกน ”มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน-สู่ความยั่งยืน”