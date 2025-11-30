รองประธานประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทย แนะ เร่งฟื้นฟูหาดใหญ่โดยด่วน

สุราษฎร์ธานี - รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทย เผยต้องเร่งฟื้นฟูหาดใหญ่อย่างเร่งด่วน ทั้ง น้ำไฟระบบโทรคมนาคม รวมถึงการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้กลับมาทันรับกลุ่มนักท่องเที่ยว ช่วงปีใหม่และตรุษจีน
จากกรณีเกิดน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ของภาคใต้โดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทำให้พี่น้องประชาชนผู้ประกอบการธุรกิจการค้าการท่องเที่ยว เสียหายเป็นวงกว้าง ซึ่งทางรัฐบาลและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนอยู่ในขณะนี้
นายรัชชพรพูลสวัสดิ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงสถานการณ์ดังกล่าว ว่า ตอนนี้เรื่องการฟื้นฟูสิ่งสำคัญต้องแข่งกับเวลาเนื่องจากผู้ประกอบการและพี่น้องในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหรือที่สตูล ปัตตานียะลานราธิวาสเนื่องจากเหตุการณ์เกิดมาหลายวันและเพื่อให้มีศักยภาพดึงนักท่องเที่ยวกลับคืนมาให้ได้มากที่สุด
เพราะฉะนั้นเราต้องเเข่งกับเวลาในเรื่องการฟื้นฟู โดยเฉพาะการฟื้นฟูด้านโครงสร้างอุตสาหกรรมการบริโภคการท่องเที่ยวต่างๆเช่นน้ำไฟระบบโทรคมนาคม สิ่งเหล่านี้ต้องฟื้นฟูให้เร็วที่สุดรวมถึงการทำความสะอาดเพื่อให้ภูมิทัศน์กลับมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติมากที่สุด เพื่อให้ทันรับกลุ่มนักท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่และตรุษจีน ซึ่งอย่างช้าที่สุดต้องให้ทันในช่วงตรุษจีนปีหน้า
สำหรับในช่วงปีใหม่เป็นระยะเวลาที่กระชั้นชิดเกินไปคาดว่าไม่น่าจะทันกับในช่วงเทศกาลทำให้การท่องเที่ยวยังไม่สามารถกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หากมีการเร่งฟื้นฟู ช่วยกันเยียวยาและการฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคโดยเร็วเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถทำให้สถานประกอบการกลับมารับนักท่องเที่ยวได้เกือบ 100%เหมือนเดิม รวมถึงภาพลักษณ์ที่อยู่ในหนึ่งยุทธศาสตร์ การสื่อสารไปยังกลุ่มต่างประเทศ หรือแม้แต่ในประเทศจะทำอย่างไรให้คนไทยเข้ามาเที่ยวทางใต้โดยใช้โครงการเที่ยวคนละครึ่งหรือการมีการจัดประชุมภายในประเทศเพื่อช่วยผู้ประกอบการหาดใหญ่และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่างๆรวมถึงนโยบายการพักชำระหนี้ ที่ทางรัฐบาลให้นโยบายพักชำระหนี้ 0%และมีสินเชื่อซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการกลับมาฟื้นฟูธุรกิจได้เร็วขึ้น
รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังกล่าวต่ออีกว่าสิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องด้านการฟื้นฟูและเยียวยาซึ่งจะต้องมีเซ็นเตอร์เพื่อมีการเริ่มต้นและทำได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในระบบการยืนยันตัวตน ซึ่งหลังจากเกิดอุทกภัยต่างๆอาจจะทำให้เอกสารทางด้านทะเบียนพาณิชย์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทห้างร้านต่างๆได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นการยืนยันตัวตนและการจัดทำเอกสารเหล่านี้ ต้องเป็นเป็นไปอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะสามารถนำไปยืนยันตัวตนในการฟื้นฟู อยากให้เห็นการฟื้นฟูที่ลดขั้นตอน เอกสารส่งไปสู่ผู้ได้รับผลกระทบทางด้านอุทกภัยทุกท่านอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อให้มีการฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วที่สุด
นายรัชชพรพูลสวัสดิ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เสริมตอนท้ายอีกว่าขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการที่ยังยืนหยัดสู้กันมาจนถึงตอนนี้ อยากให้ทุกคนตั้งสติและหลังจากนี้ผู้ประกอบการต้องรวบรวมเอกสารในการยืนยันทะเบียนพาณิชย์ เช่นบัตรประชาชนเอกสารสำคัญที่ต้องการ ซึ่งหากไม่มีติดต่อศูนย์ฟื้นฟูและหน่วยงานราชการที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำสำเนาเก็บไว้ในการแสดงยืนยันตัวตน เมื่อมีศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาเราก็สามารถทำเอกสารนี้ไปแสดงได้เพื่อจะได้รับความช่วยเหลือ อย่างรวดเร็ว
สำหรับกระบวนการฟื้นฟูต่างๆก็เป็นขั้นตอนของทางภาครัฐทางสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและการท่องเที่ยวช่วยกันผลักดันการฟื้นฟูให้รวดเร็วที่สุดเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกท่านสามารถฟื้นฟูและมารับนักท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่หรือในช่วงตรุษจีนเพื่อมีเงินหมุนเวียนและกลับมาต้อนรับเศรษฐกิจอีกครั้ง