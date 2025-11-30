ซีพีอาสาหนุนโรงครัว 55 จุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ซีพีอาสาลุยไม่หยุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ เร่งคลายหิวหลังน้ำลด หนุนโรงครัวกว่า 55 จุด พร้อมกระจายถุงยังชีพช่วยชาวใต้
วันนี้ (30 พ.ย.) เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี โดย “ซีพีอาสา” ผนึกกำลังทุกบริษัทในเครือเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงหลังน้ำลด ซึ่งประชาชนจำนวนมากเพิ่งออกจากบ้านหลังถูกตัดขาดหลายวัน ทำให้ขาดแคลนอาหารอย่างหนัก ซีพีอาสาจึงเร่งระดมกำลังสนับสนุนวัตถุดิบ อาหารร้อน และถุงยังชีพ เพื่อคลายความหิวและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน
นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า ซีพีอาสาได้ลงพื้นที่ต่อเนื่องพร้อมบูรณาการทุกกลุ่มบริษัทในเครือเพื่อช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ โดยเน้น “ภารกิจด้านอาหาร” เป็นหัวใจสำคัญในช่วงหลังน้ำลดที่ประชาชนกำลังประสบภาวะขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม โดยซีพีอาสาได้สนับสนุนทั้งวัตถุดิบอาหาร ได้แก่ เนื้อสัตว์ต่าง ๆ ไข่ไก่ รวมถึงข้าวสาร แก่โรงครัวหลัก 9 จุด พร้อมโรงครัวย่อยที่กระจายตัวอยู่รวมกว่า 55 จุด กระจายครอบคลุมสงขลา–พัทลุง–สตูล เพื่อให้สามารถปรุงอาหารแจกจ่ายได้อย่างครอบคลุม โรงครัวหลัก ได้แก่ 1.โรงครัวทัพฟ้า ร่วมกับกองทัพอากาศ56 2.โรงครัวฮาลาล ของกรมประมง X ซีพีอาสา 3.โรงครัวโรงพยาบาลหาดใหญ่ 4.โรงครัวศูนย์อพยพมหาวิทยาลัยสงขลา (ม.อ.) 5.โรงครัวกองทัพบกค่ายเสนาณรงค์ – เมนูข้าวไข่เจียวจากข้าวตราฉัตร 6.โรงครัวพระราชทาน ระโนด สงขลา 7.โรงครัวเครือข่ายประมงพื้นบ้าน อ.ระโนด สงขลา 8. โรงครัวเครือข่ายประมงพื้นบ้านร่วมกับสมาคมรักษ์ทะเลไทย จ.สงขลา 9.โรงครัวซีพีอาสา ร่วมกับซีพีแรม
“หลังน้ำลด ประชาชนจำนวนมากเพิ่งออกมาจากบ้าน หลายครอบครัวไม่มีอาหารติดบ้านแม้แต่มื้อเดียว ซีพีอาสาจึงทุ่มกำลังทั้งหมดเพื่อสนับสนุนโรงครัวในพื้นที่ พร้อมนำอาหาร วัตถุดิบ และถุงยังชีพลงพื้นที่โดยเร็วที่สุด เพื่อให้ทุกคนได้รับอาหารครบถ้วนและไม่เกิดภาวะหิวโหย” นายจอมกิตติ กล่าว
นายจอมกิตติ เปิดเผยว่า เครือซีพี–ซีพีอาสาได้เร่งสนับสนุนวัตถุดิบต่อเนื่องให้โรงครัวต่าง ๆ เพื่อปรุงเป็นอาหารแจกจ่ายชุมชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงตลาดหรือเสบียงอาหาร ได้แก่ โรงครัวพระราชทาน – มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จ.พัทลุง ผลิตอาหาร วันละ 3,000 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม เพื่อช่วยชาวหาดใหญ่สนับสนุนเนื้อเป็ดสำหรับโรงครัวย่อย 8 จุด ได้แก่ โรงครัว อ.หาดใหญ่ (วัดโคกนาว) โรงครัว ต.ฉลุง จ.สตูล โรงครัวกองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย โรงครัวกองทัพไทย โรงครัวกองทัพอากาศ และยังสนับสนุนมูลนิธิกระจกเงาที่ตั้งโรงครัววัดน้อยนอก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ส่งผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบอาการวันละ 2,000 กล่องอีกด้วย นอกจากนี้ในส่วนของซีพีเอฟยังสนับสนุนไข่สมุนไพร/ไข่ต้มปอกเปลือก 300,000 ฟอง ให้กระทรวงเกษตรนำไปแจกประชาชนในหลายพื้นที่
นอกเหนือจากนี้ซีพีอาสาได้เร่งกระจายถุงน้ำใจ (ถุงยังชีพ) ถึงมือผู้เดือดร้อนหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนมีอาหารและของใช้ประจำวันเพียงพอในช่วงฟื้นตัว ซีพีอาสายังลงพื้นที่แจกจ่าย ถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็น ในเขตอำเภอหาดใหญ่ ควนเนียง รัตภูมิ เมืองสงขลา เมืองพัทลุง และชุมชนที่ถูกน้ำตัดขาดมาก่อนหน้า
นายจอมกิตติ กล่าวปิดท้ายว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์และซีพีอาสาจะเดินหน้าสนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม วัตถุดิบ และถุงยังชีพต่อเนื่อง พร้อมเติมกำลังให้ทุกโรงครัวในพื้นที่ประสบภัยจนกว่าประชาชนภาคใต้จะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ