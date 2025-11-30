หลายหน่วยงานผลึกกำลังทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกำแพง

สตูล - นรภ.เกาะหลีเป๊ะ สถานีเรือละงู ร่วมกับ เทศบาลตำบลกำแพง และฝ่ายปกครองอำเภอละงู ผนึกกำลังร่วมกันทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล หลังน้ำลกระดับลงสู่ภาวพปกติ
วันนี้ (30 พ.ย.) หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลเกาะหลีเป๊ะ (นรภ.เกาะหลีเป๊ะ) สถานีเรือละงู ร่วมกับ เทศบาลตำบลกำแพง และฝ่ายปกครองอำเภอละงู ระดมกำลังลงพื้นที่ช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลดภายในเขตเทศบาลตำบลกำแพง ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอละงู หลังเผชิญน้ำท่วมรุนแรงจากมวลน้ำหลายวันติดต่อกัน
เจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังเข้าล้างทำความสะอาดถนนหลัก ร้านค้า พื้นที่ชุมชน รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำแพง ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นกัน โดยมีการขนย้ายสิ่งของที่เสียหาย ทำความสะอาดห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน โต๊ะ เก้าอี้ พื้นที่สนามเด็กเล่น และเร่งฟื้นฟูให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติก่อนเปิดเรียน เพื่อความปลอดภัยของเด็กเล็กในพื้นที่ โดยมีท้องถิ่นพื้นที่ข้างเคียงที่ไม่ได้รับผลกระทบส่งรถน้ำแรงดันสูงมาช่วยสนับสนุน
ด้านศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูล รายงานสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ระหว่างวันที่ 19–29 พฤศจิกายน 2568 พบว่าทั้งจังหวัดได้รับผลกระทบรวม 7 อำเภอ 31 ตำบล 231 หมู่บ้าน 20 ชุมชน รวม 32,218 ครัวเรือน 83,962 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 29 คน และผู้เสียชีวิต 3 ราย โดยเป็นเหตุดินโคลนถล่มในอำเภอควนกาหลง 1 ราย และเสียชีวิตจากน้ำท่วมในอำเภอละงู 2 ราย
ขณะนี้ทุกหน่วยงานยังคงเร่งฟื้นฟูพื้นที่และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนสามารถกลับสู่ภาวะปกติและเดินหน้าฟื้นเศรษฐกิจได้โดยเร็วที่สุด