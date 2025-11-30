จนท.เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำระบายลงแม่น้ำตรัง ขณะที่บางจุดน้ำเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็น

ตรัง - เจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อระบายมวลน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำตรัง ขณะที่บางจุดทั้งใน อ.เมืองตรัง และ อ.กันตัง ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงอยู่อีก และเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าเสีย
วันนี้ (30 พ.ย.) ที่สถานีสูบน้ำไฟฟ้าคลองหมัน และสถานีสูบน้ำไฟฟ้าเขาต่อยไห ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง พบว่า เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ จากบ้านเรือน และจากพื้นที่การเกษตรของประชาชนในพื้นที่ตำบลนาท่ามใต้ โดยได้เดินเครื่องสูบติดต่อกันมานาน 1 สัปดาห์แล้ว แต่เนื่องจากมวลน้ำจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องกันนานเป็นประวัติการณ์ถึง 1 สัปดาห์ ทั้งจากคลองลำภูรา และจากแม่น้ำตรังที่ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ยังคงมีจำนวนมาก
ทั้งนี้ เพื่อเร่งส่งน้ำลงสู่แม่น้ำตรัง และลดปัญหาน้ำท่วมขัง อันจะทำให้สถานการณ์น้ำท่วมของชาวบ้านในตำบลนาท่ามใต้ คลี่คลายลงได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่ชาวบ้านที่อพยพขึ้นมาอยู่ภายเต้นท์ริมถนน ก็สามารถกลับเข้าบ้านได้แล้ว
โดยสถานีสูบน้ำทั้ง 2 แห่ง เป็นความพยายามในการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ให้แก่ชาวบ้านตำบลนาท่ามเหนือ และตำบลนาท่ามใต้ ในช่วงฤดูน้ำหลาก ของ นายนิพันธ์ ศิริธร อดีต ส.ส.ตรัง พรรคพลังประชารัฐ ที่ประสานโครงการจากกรมชลประทาน มาติดตั้งเพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาให้ประชาชน ปรากฏว่า ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวคลี่คลายได้อย่างรวดเร็ว
ส่วนระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองผันน้ำแม่น้ำตรัง ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง ก็พบว่า ปริมาณน้ำลดลงแล้ว แต่ในพื้นที่ท้ายน้ำติดแม่น้ำตรัง ในอำเภอเมืองตรัง เช่น ตำบลหนองตรุด ตำบลนาตาล่วง ตำบลบางรัก ตำบลนาโต๊ะหมิง ตำบลควนปริง และอำเภอกันตัง ระดับน้ำยังลดลงอย่างช้าๆ เนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำจากอำเภอนาโยง และจากอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อมารอการระบายลงสู่ทะเล ทำให้หลายชุมชนถูกน้ำท่วมขังสูงนานนับสัปดาห์แล้ว ส่วนบางชุมชนน้ำเริ่มส่งกลิ่นเน่าเสีย และประชาชนยังกลับเข้าบ้านไม่ได้
โดยที่หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว ตำบลนาตาล่วง ระดับน้ำยังท่วมสูงกว่า 1 เมตร บางจุดยังสูงประมาณ 2 เมตร ประชาชนบางส่วนพักอาศัยอยู่บนชั้น 2 ของบ้าน ส่วนบ้านชั้นเดียวยังต้องอยู่ในจุดอพยพที่ทางเทศบาลจัดไว้ โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาตาล่วง ยังคงต้องใช้เรือในการส่งอาหาร น้ำดื่ม และถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชน ที่สำคัญเนื่องจากปริมาณน้ำลดช้า ทำน้ำท่วมขังนานนับสัปดาห์จนเริ่มเน่าเสียเช่นกัน ทางเทศบาลเตรียมนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้ง เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำตรัง ช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชน