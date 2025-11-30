กรมประมงลงสำรวจความเสียหายหลังน้ำลด พบเต่าตายจำนวนมาก

สตูล – เจ้าหน้าที่กรมประมงและประมงจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายหลังน้ำท่วมที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด หมู่ที่ 7 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล พบเต่ากว่า 5,000 ตัว ได้รับผลกระทบ และมีเต่าตายอีกจำนวนมาก ส่วนจระเข้ยังปลอดภัยไม่หลุดอยู่ครบ
วันนี้ (29 พ.ย.) นายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมเจ้าหน้าที่กรมประมงและประมงจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายหลังน้ำท่วม ในเขตบ้านโกตาและพื้นที่ใกล้เคียงของ อบต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล ซึ่งยังคงมีน้ำขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและบ้านเรือนที่ติดลำคลอง
ขณะเข้าตรวจศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด หมู่ที่ 7 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล ในส่วนเพาะเลี้ยงเต่า พบว่า เต่ากว่า 5,000 ตัวได้รับผลกระทบ ทั้งส่วนที่ขนย้ายได้และขนย้ายไม่ได้ โดยมีอัตราการตายเกือบครึ่งหนึ่ง เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลความเสียหายอย่างละเอียด
ในส่วนของจระเข้ เจ้าหน้าที่ระบุว่า กรงเลี้ยงมีความแข็งแรงและปิดแน่นหนา ทำให้จระเข้ไม่หลุดออกไปจากพื้นที่ และยังอยู่ครบทุกตัว
ด้านประชาชนในพื้นที่ได้รับข้าวกล่องช่วยเหลือจาก นายนิพนธ์ เสนอินทร์ ประมงจังหวัดสตูล พร้อมทีมงาน สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น