สมาคมศิลป์ภูเก็จ ส่งมอบ “เบี๋ยนฟู่” ค้างคาวนำโชค ให้ผู้สนับสนุนอย่างยิ่งใหญ่ ช่วยต่อยอดงานศิลปะอันทรงคุณค่าสู่เมืองภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - 10 อาร์ตมาสคอต “เบี๋ยนฟู่” ค้างคาวนำโชค กับผลงานจากศิลปินแห่งชาติ และศิลปินชื่อดังของไทย มูลค่า 5 ล้านบาท ถึงมือผู้สนับสนุนแล้ว ขอบคุณช่วย ต่อยอดงานศิลปะอันทรงคุณค่าสู่เมืองภูเก็ต ในงาน Thailand Biennale Phuket
ตามที่จังหวัดภูเก็ตจัดงาน Thailand Biennale Phuket 2025 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 – 30 เมษายน 2569 ซึ่งได้มีการแต่งตั้งให้ “เบี๋ยนฟู่” ค้างคาวนำโชคเป็นมาสคอตประจำงาน และ ทำหน้าที่เป็นทั้งมาสคอต และทูตประชาสัมพันธ์ของงาน Thailand Biennale Phuket 2025 ทางสมาคมศิลป์ภูเก็จ จึงได้ร่วมกัน สร้าง “เบี๋ยนฟู่” (Bienfu) ค้างคาวนำโชค รุ่น limited Edition ขึ้นทั้งหมด 19 ตัว เพื่อให้ผู้สนใจและผู้สนับสนุนในการบริจาคได้นำไปตั้งในพื้นที่ของตัวเอง
เพื่อนำรายได้ที่ได้รับการสนับสนุนไปต่อ ยอดงานศิลปะอันทรงคุณค่าสู่เมืองภูเก็ต ในการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Phuket 2025ภายใต้แนวคิด นิรันดรกัลป์ ร่วมทั้งเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการมีส่วนร่วมในการผลักดันพลังสร้างสรรค์ของศิลปะร่วมสมัยไทยสู่เวทีนานาชาติ ซึ่งในเบื้องต้นมีผู้สนับสนุนแล้วจำนวน 10 ชิ้นงาน รวมเป็นเงิน 5 ล้านบาท
โดยเมื่อวันที่ 29 พ.ย.ที่ผ่านมา ณ สวนสาธารณะสะพานหิน ภูเก็ต สมาคมศิลป์ภูเก็จ ได้จัดให้มีพิธีส่งมอบ 10 อาร์ตมาสคอต “เบี๋ยนฟู่” ค้างคาวนำโชค กับผลงานการเพ้นท์งานศิลป์จาก 10 สุดยอดศิลปินแห่งชาติและศิลปินชื่อดังของไทย ประกอบด้วย ให้แก่ผู้สนับสนุน จำนวน 10 ราย ประกอบด้วย 1. คุณมาริษา เจียรวนนท์ ที่ปรึกษาพิเศษ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารมูลนิธิเชฟแคร์ส และ มูลนิธิอาร์ต ฟอเรสท์ 2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - คุณ วรรธก์ สุวรรณฤทธิ์ ผู้จัดการภาค 5 ลูกค้าธุรกิจรายการกลางต่างจังหวัด 3. คุณปรม เทพบุตร My Front Yard ผู้แทนจากบริษัท RCL จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) - คุณจตุพร สุภายอง รองประธานสายงานอาวุโส ฝ่ายขายและการตลาด 5. บริษัท ไทเทิ้ล เอสเตท 1 จำกัด - คุณกิจพงศ์ วาทิสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารงานโครงการบ้านเดี่ยว-แนวราบ
6. บริษัท โบทานิก้า ลักซูรี ภูเก็ต จำกัด - คุณอรรถสิทธิ์ อินทรชูติ ผู้บริหาร 7. โรงแรมธัญญปุระ สปอร์ต แอนด์ เฮลท์ รีสอร์ท - คุณมาริษา เย็นบำรุง กรรมการบริหาร 8. รพ.กรุงเทพภูเก็ต- แพทย์หญิงลลิตา กองสีหา ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 6 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และโรงพยาบาลดีบุก นายแพทย์พิริยะ อธิสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ 9. บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - คุณภูมิชาย มัธยมภพภิญโญ กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจพัฒนาโครงการภาคใต้ 10. คุณพิบูลศักดิ์ กิตติธรกุล รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
ส่วนศิลปินทั้ง 10 รายที่ร่วมรังสรรค์ผลงาน ทั้ง 10 ราย ประกอบด้วย 1. อาจารย์ประสงค์ ลือเมือง 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน 3. อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม 4. อาจารย์ธีระยุทธ จีนประชา 5. อาจารย์พรชัย ใจมา 6. อาจารย์สุพร แก้วดา 7. อาจารย์อารีย์ คงพล 8. อาจารย์สัมฤทธิ์ เพชรคง 9. อาจารย์สุนทร บุญโอภาส 10.อาจารย์วรภพ ตันตินันทกุล
โดยมี นางอัญชลี วานิชเทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ นายเรวัติ อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมาคมศิลป์ภูเก็จ และศิลปิน ร่วมส่งมอบ ให้ผู้สนับสนุนทั้ง 10 ราย ซึ่งทั้ง 10 ราย ได้จับกลุ่งสุ่มเพื่อเลือก “เบี๋ยนฟู่” ค้างคาวนำโชค ก่อนที่จะมีการส่งมอบ อย่างไรก็ตามการส่งมอบ อาร์ตมาสคอต “เบี๋ยนฟู่” ค้างคาวนำโชค ในครั้งนี้ ทางผู้จัดงานได้ นำเบี๋ยนฟูมาแสดงโชว์ ด้วย แต่ผู้สนับสนุนทุกคนจะต้องจับกล่องสุ่ม เพื่อลุ้นว่าจะได้อาร์ตมาสคอตตัวใหนเป็นครอบครอง ซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้สนับสนุนเป็นอย่างมาก
โดยนางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ กล่าวว่า ”เบี๋ยนฟู่” ถูกออกแบบให้เป็นตัวแทนของความโชคดี ความรุ่งเรือง และการโอบรับความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม สื่อถึงแนวคิดของ Thailand Biennale ที่เชื่อว่าศิลปะสามารถเชื่อมโยงผู้คนและชุมชนเข้าด้วยกัน พร้อมเปิดพื้นที่ให้เกิดบทสนทนาใหม่ ๆ ทางวัฒนธรรมอย่างไร้พรมแดน โดยทางสมาคมศิลป์ภูเก็จ ได้จัดทำ“เบี๋ยนฟู่” (Bienfu) ค้างคาวนำโชค รุ่น limited Edition ทั้งหมด 19 ตัว
เพื่อหารายได้จากการสนับสนุนและการจัดจำหน่าย “เบี๋ยนฟู่” ถูกนำกลับมาหมุนเวียนเพื่อใช้พัฒนากิจกรรมศิลปะ การผลิตเนื้อหาเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม และสนับสนุนศิลปินร่วมสมัย ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ ช่วยให้ Thailand Biennale เดินหน้าต่อไปอย่างแข็งแรงและยั่งยืน อย่างไรก็ตาม วันนี้เราส่งมอบน“เบี๋ยนฟู่” limited Edition 10 ตัวแรก ยังมีน้องเบี๋ยนฟู่ อีก 9 ตัว เป็น limited Edition ท่านใดที่ต้องการรับน้อง “เบี๋ยนฟู่” ไปดูแล สามารถติดต่อได้ที่สมาคมศิลป์ภูเก็จ โทร. 0814089048
นอกจากนั้นนางอัญชลี ยังได้กล่าว ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการสานต่อภารกิจด้านวัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทย “เบี๋ยนฟู่” ไม่ใช่เพียงประติมากรรม หากแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือ และความเชื่อมั่นในคุณค่าของศิลปะที่สร้างผลกระทบให้สังคมได้จริง ขอให้ “เบี๋ยนฟู่” นำความโชคดี ความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจมาสู่ทุกท่านเช่นเดียวกับที่ศิลปะนำความหมายใหม่มาสู่ผู้คนทั่วโลก”