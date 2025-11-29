เปิดฉากยิ่งใหญ่! Thailand Biennale Phuket 2025 ระดมศิลปินโลก-ทั่วฟ้าเมืองไทย ปั้นภูเก็ตสู่ “World ART Tourism Destination”

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – เปิดฉากแล้ว! Thailand Biennale, Phuket 2025 ระดมสุดยอด 65 ศิลปินโลก และทั่วฟ้าเมืองไทยกว่า 100 ศิลปิน ปั้นภูเก็ตสู่ “World ART Tourism Destination” ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ พร้อมจัดกิจกรรมคู่ขนาน ตลอด 5 เดือน ดึงคนเข้าชม 3 ล้านคน คาดเงินสะพัดกว่า 3 หมื่นล้าน
เมื่อเวลา 18.00 น.วันนี้ ( 29 พ.ย.68) ที่สวนสาธารณะสะพานหิน จ.ภูเก็ต ภูเก็ต นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ” Thailand Biennale, Phuket 2025 โดยมี นางสาวศศิธร กิตติธรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางอัญชลี วานิชเทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ นายเรวัต อารียรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คณะกงศุล ภัณฑารักษ์ ศิลปินไทย–ต่างชาติ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เครือข่ายศิลปินทั่วประเทศ เข้าร่วมอย่างคับคั่ง
โดยก่อนเปิดงาน ทางสมาคมศิลป์ภูเก็จ ได้จัดพิธีมอบ 10 อาร์ตมาสคอต “เบี๋ยนฟู่” ค้างคาวนำโชค กับผลงานการเพ้นท์งานศิลป์จาก 10 สุดยอดศิลปินแห่งชาติ และศิลปินชื่อดังของไทย แก่ผู้สนับสนุนระดับท๊อปของประเทศ มูลค่ารวมกว่า 5 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนและต่อยอดงานศิลปะอันทรงคุณค่าสู่เมืองภูเก็ต ในการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Phuket 2025 ตามมาด้วยริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ชาวภูเก็ตร่วมขบวนเป็นจำนวนมาก
นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวรายงานว่า การจัดงาน “มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ” Thailand Biennale, Phuket 2025 นั้นสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งผลักดันและพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เน้นการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอด เพื่อเปิดพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมแบบใหม่ ในการยกระดับให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆของงานมหกรรมฯ โดยเชิญศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก รวมทั้งเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้มีวิธีแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้มีเวทีที่จะเรียนรู้แนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับศิลปินระดับนานาชาติ
การจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ต่อจากจังหวัดกระบี่นครราชสีมา และเชียงราย จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักของการจัดงานคือ “นิรันดร์กัลป์ (Eternal Kalpa)” ซึ่งมุ่งให้เกิดความสมดุลย์ของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่กลมกลืนและยั่งยืนยิ่งขึ้น
โดยรูปแบบการจัดงานแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก เป็นนิทรรศการหลักของการจัดแสดงศิลปะ จัดวางเฉพาะพื้นที่กว่า 65 ผลงาน กว่า 20 พื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต ส่วนที่ 2 กิจกรรมศาลา จัดแสดงงานศิลปะของกลุ่มศิลปิน ทั้งในและต่างประเทศ 13 แห่ง และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมคู่ขนาน เป็นกิจกรรมพิเศษด้านศิลปะที่จัดขึ้นในช่วงของการจัดงาน เช่น เทศกาลดนตรีศิลปะ การแสดงภาพยนตร์ สถาปัตยกรรม การออกแบบเครื่องแต่งกาย เป็นต้น ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน ศิลปิน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
นายประสพ กล่าวต่อว่า กระทรวงวัฒนธรรมและจังหวัดภูเก็ตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานครั้งนี้จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากศิลปะร่วมสมัยได้มากยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ รวมทั้งผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นหมุดหมายสำคัญของการจัดการแสดงศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะยาวต่อไป
ขณะที่ นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้จะส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางศิลปะร่วมสมัยของภูมิภาค และผลักดันภูเก็ตสู่การเป็น World Art Tourism Destination ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมต่อยอดศักยภาพความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยของศิลปิน สร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ที่เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือเชิงรุกของทุกภาคส่วนในการจัดการงานมหกรรมศิลปะระดับนานาชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ด้านศิลปะร่วมสมัยและแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่และเครือข่ายศิลปินจากทั่วโลก
ซึ่งผลงานศิลปะได้สร้างสรรค์และจัดแสดงในมหกรรมครั้งนี้ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการนำทุนทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความหลากหลายทางธรรมชาติ มาเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านการระดมพลังความคิดประสานมุมมองต่างๆจากศิลปิน เครือข่ายชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคและเทคโนโลยีต่างๆให้เกิดเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยที่มีความหลากหลายได้อย่างน่าสนใจ
“เชื่อมั่นว่าการจัดงาน Thailand Biennale, Phuket 2025 จะประสบความสำเร็จและสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ ให้กับจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนหันมาสนใจงานศิลปะร่วมสมัยมากขึ้น และยังจะเป็นแนวทางที่สามารถสร้างคนที่มีคุณภาพ มีวิถีชีวิต มีมุมมองความคิดสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกรักในศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญ สามารถสร้างมูลค่าทางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศโดยใช้ศิลปะร่วมสมัยเป็นตัวเชื่อมโยง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว
หลังพิธีเปิด คณะผู้บริหาร ศิลปิน และหน่วยงานต่างๆ ได้เยี่ยมชมผลงานศิลปะที่จัดแสดงในพื้นที่สะพานหิน ซึ่งประกอบด้วยงานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายแขนง และกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
สำหรับ Thailand Biennale, Phuket 2025 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 – 30 เมษายน 2569 ภายใต้แนวคิด “นิรันดร์กัลป์ (Eternal Kalpa)” การจัดงานครั้งนี้รวบรวมผลงานจาก 65 ศิลปินและกลุ่มศิลปินจาก 25 ประเทศ จัดแสดงในพื้นที่สำคัญ 19 แห่งทั่วภูเก็ต และทางกระทรวงวัฒนธรรมคาดว่าตลอดการจัดงาน 5 เดือน จะมีผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 3 ล้านคน สร้างรายได้หมุนเวียนในภูเก็ตไม่น้อยกว่า 30,000 ล้านบาท