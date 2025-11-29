GULF ระดมความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ จับมือกองทัพอากาศส่งมอบถุงยังชีพช่วยประชาชน

จากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ สร้างความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นวงกว้าง บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำโดย นางสาวธีรตีพิศา เตวิชพศุตม์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ ระดมทีม ‘กัลฟ์อาสา’ ซึ่งเป็นตัวแทนพนักงานจากสำนักงานใหญ่ และโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ อาทิ โรงไฟฟ้าอุทัย โรงไฟฟ้าหนองแซง ร่วมกันแพ็คถุงยังชีพ ‘GULF Care ส่งต่อความห่วงใยให้คนไทย’ จำนวน 1,000 ชุด ซึ่งภายในบรรจุของใช้ที่จำเป็นต่าง ๆ อาทิ นมกล่อง อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ยาสามัญประจำบ้าน และน้ำดื่ม โดยร่วมกับกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี พลอากาศเอก วิสุทธิ์ สมภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ พร้อมคณะ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองทัพอากาศดอนเมือง
นอกจากนี้ ทีมกัลฟ์อาสายังลงพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อส่งมอบถุงยังชีพ GULF Care อีกจำนวน 8,000 ชุด ให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ อีกทั้งยังได้สนับสนุนเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 2 ลำ เพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อีกด้วย
GULFจะยังคงเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟู เพื่อให้ผู้คนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้และกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด