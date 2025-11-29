สายการบิน Ezy Airlines ลำเลียงข้าวกล่องจากชาวเบตง ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมและผู้ติดค้างที่สนามบินหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ที่ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายสกุล เล็งลัคน์กุล ประธานมูลนิธิอำเภอเบตง นางกิ่งจันทร์ ไข่แก้ว ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเบตง และ พ.ต.ท.ทีปวัฒน์ ทองบุ สวญ.สภ.ยะรม ร่วมกันลำเลียงข้าวกล่องจำนวน 1,800 กล่อง ซึ่งเกิดจากแรงร่วมใจของประชาชนชาวอำเภอเบตงในการร่วมกันปรุงอาหาร เพื่อนำส่งให้พี่น้องชาวอำเภอหาดใหญ่ นักท่องเที่ยวที่ติดค้างบริเวณสนามบินหาดใหญ่ รวมถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมในศูนย์พักพิงต่าง ๆ ภายในอำเภอหาดใหญ่ โดยลำเลียงผ่านสายการบิน Ezy Airlines ระหว่างวันที่ 28–30 พฤศจิกายนนี้
นายสกุล เล็งลัคน์กุล เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคใต้ ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มูลนิธิอำเภอเบตงจึงร่วมกับวัดกวนอิมเบตง และชาวอำเภอเบตง จัดทำข้าวกล่องวันละประมาณ 2,000 กล่อง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในครั้งนี้ โดยแบ่งการส่งมอบออกเป็น 2 ช่องทาง คือ ส่งทางเครื่องบินผ่านสายการบิน Ezy Airlines ไปยังผู้ที่ติดค้างในท่าอากาศยานหาดใหญ่ และส่งทางรถยนต์เพื่อนำไปแจกจ่ายที่ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ด้านกัปตันก้อย กรกช แข็งขัน นักบินของสายการบิน Ezy Airlines เปิดเผยว่า สายการบินได้เปิดเที่ยวบินพิเศษเส้นทาง หาดใหญ่–เบตง–หาดใหญ่ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างอยู่ที่สนามบินหาดใหญ่ พร้อมลำเลียงอาหารไปยังศูนย์พักพิงในอำเภอหาดใหญ่ โดยรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้สนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมครั้งนี้ และขอขอบคุณชาวอำเภอเบตงทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจปรุงอาหารด้วยน้ำใจ เพื่อส่งต่อกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องผู้ประสบภัย