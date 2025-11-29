โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.พัทลุง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
ในวันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๘ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖๕ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสา และประชาชนจำนวนมาก ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมแสดงความรู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงห่วงใยราษฎรในยามที่ต้องประสบอุทกภัยอย่างหนักตลอดช่วงที่ผ่านมา
สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดพัทลุง เริ่มรุนแรงตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายนเป็นต้นมา จากฝนตกหนักต่อเนื่องและมวลน้ำจากเทือกเขาบรรทัดไหลหลากลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่กระทบทั้ง ๑๑ อำเภอ ๖๕ ตำบล ๖๗๐ หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน 444,033 คน 188,480 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต ๔ ราย ทางจังหวัดต้องเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว รวม ๓๖ แห่ง พื้นที่เกษตรกรรมได้รับผลกระทบกว่า ๔๑,๕๙๒ ไร่
แม้ว่าสถานการณ์ในหลายพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแล้วโดย ๖ อำเภอ ได้แก่ ศรีบรรพต ศรีนครินทร์ กงหรา ป่าบอน ป่าพะยอม และตะโหมดกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมทะเลสาบสงขลารวม ๕ อำเภอ คือ เมืองพัทลุง ควนขนุน เขาชัยสน บางแก้ว และปากพะยูน ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ในวันนี้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ได้เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบให้แก่ รองผู้ว่าราชการ นายอำเภอ และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพัทลุงรวมจำนวน ๓,๕๐๐ ถุง และสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กอีก ๑๐๐ ถุง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่พสกนิกรที่กำลังฟื้นฟูชีวิตและบ้านเรือน และได้เดินทางมอบสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อพยพอาศัยภายในเต็นท์บนถนนชั่วคราวบ้านปากหวะ หมู่ที่ 10 อำเภอเมืองพัทลุง อีกจำนวน 40 ถุง
ขณะที่ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี นำความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสู่ประชาชนในครั้งนี้ ประชาชนชาวจังหวัดพัทลุง พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้