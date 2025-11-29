น้ำท่วม จ.ตรังเริ่มคลี่คลาย พบเสียชีวิตอีก 1 รวมเป็น 3 รายหลังขับฝ่าจนจมทั้งรถทั้งคน

ตรัง - สถานการณ์น้ำท่วม จ. ตรังเริ่มคลี่คลาย หลังฝนหยุดตกติดต่อกัน 2 วัน แต่ล่าสุดพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกราย รวมเป็น 3 รายแล้ว คาดต้องใช้เวลานานนับสัปดาห์ กว่าจะระบายน้ำลงสู่ทะเลได้หมด
วันนี้ (29 พ.ย.) สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดตรัง ล่าสุดเริ่มคลี่คลายลงแล้วในหลายอำเภอหลังฝนหยุดตกมา 2 วัน เช่น อำเภอนาโยง, รัษฎา, สิเกา, ปะเหลียน, ย่านตาขาว ส่วนอำเภอห้วยยอด, วังวิเศษ, เมืองตรัง, กันตัง อย่างไรก็ตาม แม้ระดับน้ำจะลดลง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงอีกหลายหมู่บ้าน ถนนอีกหลายสายถูกน้ำท่วม บางเส้นทางยังถูกน้ำตัดขาด รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ เช่น ถนนสายควนธานี-โคกยาง น้ำซึ่งเอ่อล้นตลิ่งแม่น้ำตรังท่วมผิวจราจร ระดับสุงสุดประมาณ 60 เซนติเมตร
ในส่วนของอำเภอเมืองตรัง น้ำยังท่วมอีกหลายพื้นที่ เช่น เขตเทศบาลนครตรัง ตำบลบางรัก ตำบลนาตาล่วง ตำบลนาโต๊ะหมิง ตำบลหนองตรุด ตำบลนาท่ามใต้ ตำนาท่ามเหนือ และอำเภอกันตัง ประกอบด้วย ตำบลควนธานี ตำบลบางหมาก ตำบลย่านซื่อ ตำบลโคกยาง ทั้งหมดระดับน้ำบางแห่งยังท่วมสูง ชาวบ้านยังต้องพักอาศัยในเต้นท์อพยพอีกนับร้อยครัวเรือน
โดยเฉพาะที่หมู่ที่ 4 ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรังนั้น ชาวบ้านประมาณ 50 ครัวเรือน ต้องใช้เรือเข้าออกหมู่บ้าน และขนเสบียงอาหารแจกจ่าย ระดับน้ำสูงสุดประมาณ 2 เมตร การเข้าออกไปโรงพยาบาลก็ยากลำบาก บางครอบครัวต้องอาศัยอยู่บนชั้นลอยติดฝ้าเพดาน โดยมีการเจาะรูทำเป็นหน้าต่างขนาดใหญ่เอาไว้เพื่อใช้สำหรับการมุดเข้าไปพักอาศัย เพราะประตูและหน้าต่างบ้านถูกน้ำท่วม จึงไม่สามารถเข้าไปได้
ส่วนบางครอบครัวก็นำไม้ไปวางเหนือศีรษะติดฝ้าเพดาน เพื่อใช้สำหรับพักอาศัยหนีน้ำเป็นการชั่วคราวเช่นกัน เพราะทั้งหมดเป็นห่วงทรัพย์สิน ไม่อยากทิ้งบ้าน และยังพักอาศัยกันได้ ส่วนเด็ก และคนชรา บางครอบครัวก็ส่งไปพักอาศัยด้านบนที่บ้านญาติ ขณะที่บางครอบครัวที่น้ำท่วมถึง ก็อพยพไปอยู่ในเต้นท์ชั่วคราว
สำหรับที่คลองผันน้ำแม่น้ำตรัง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง พบว่า ระดับน้ำในลำคลองอยู่ในสภาพเต็มตลิ่ง และบางจุดพบบ่าพนังกั้นน้ำ ทำให้ถนนสายหนองตรุด-บ้านหลังเขา ใกล้คลองผันน้ำ ถนนถูกน้ำท่วมขังระยะยาวประมาณ 80 เมตร ระดับน้ำสูงประมาณ 10-30 ซม. ส่วนบ้านเรือนของประชาชนสองข้างทางก็ถูกน้ำท่วมเช่นกัน โดยอำเภอเมืองตรัง ถูกน้ำท่วมทั้งหมด 12 ตำบล มีราษฎรเดือดร้อนประมาณ 1,200 ครัวเรือน
ทั้งนี้ ภาพรวมทั้งจังหวัดตรัง ได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัตทั้งหมด 9 อำเภอ รวมผู้เดือดร้อนกว่า 16,092 ครัวเรือน หรือ 60,000 คน และล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกราย รวมเป็น 3 รายแล้ว เหตุเพราะขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมสูง แล้วถูกน้ำซัดทั้งรถและคนจมน้ำเสียชีวิต โดยเชื่อว่าหากฝนหยุดตกต่อเนื่องไปอีก น้ำที่มีอยู่ก็จะระบายลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็ว แต่คงต้องใช้เวลานานนับสัปดาห์ กว่าจะระบายน้ำลงสู่ทะเลได้หมด