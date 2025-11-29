สว.สายสื่อซัด กสทช.-ค่ายมือถือไร้แผนรับมือภัยพิบัติสัญญาณล่มซ้ำเติมน้ำท่วมหาดใหญ่

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สว.สายสื่อมวลชนเรียกร้อง กสทช.-ค่ายมือถือรับผิดชอบการสื่อสารอัมพาต สัญญาณมือถือ-อินเตอร์เน็ตล่ม ไม่มีรถโมบายมาช่วยส่งสัญญาณ ติดต่อขอความข่วยเหลือไม่ได้ ติดต่อญาติไม่ได้ ซ้ำเติมสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่
วันนี้ (29 พ.ย.) นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล รองประธานกรรมาธิการ (กมธ.) เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และการโทรคมมนาคม วุฒิสภา เปิดเผยว่า ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ที่ประสบวิกฤติของอุทกภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ ได้รับความเดือดร้อน จากการที่สัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตล่มตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย.ที่น้ำเริ่มไหลเข้าท่วมเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เท่ากับเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมยิ่งขึ้น เพราะไม่สามารถส่งขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานรัฐและญาติพี่น้องได้ รวมทั้งญาติพี่น้องที่อยู่นอกโซนน้ำท่วมในต่างจังหวัด ก็ไม่สามารถติดต่อกับผู้ที่ถูกน้ำท่วมได้
“เรื่องที่เกิดขึ้นจาก สัญญาณการสื่อสารล่ม ที่จนถึง ณ วันนี้ บางพื้นที่ยังใช้สัญญาณโทรศัพท์แบบไม่เสถียร แต่ กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแล เอกชนที่เป็นเจ้าโทรศัพท์มือถือทั้ง 3 ค่าย ให้ทำการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งประชาชนได้สะท้อนให้เห็นว่า เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค เพราะการให้บริการที่ไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดู ไม่มีการถอดบทเรียนจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากพื้นที่อื่นๆ เพื่อการรับมือกับภัยพิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน การบริหารของ กสทช. และเอกชนเจ้าของค่ายมือถือทำเหมือนกับว่า ภัยพิบัติของหาดใหญ่ เป็นเรื่องธรรมดา ที่ไม่มีแผนในการแก้ไขฉุกเฉิน ไม่มีรถโมบายในการส่งสัญญาณ ทุกอย่างถูกปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่ของ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา” นายไชยยงค์ กล่าว
นายไชยยงค์ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากความไม่รับผิดชอบของ กสทช. และ เอกชนเจ้าของค่ายมือถือ ขอให้ออกมารับผิดชอบต่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ และขอถามว่าในอนาคต กสทช. และ เอกชนเจ้าของค่ายโทรศัพท์มือถือจะมีแผนในการรับมือกับภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างไร เพราะในอนาคตภัยธรรมชาติยิ่งจะทวีความเลวร้ายยิ่งขึ้น