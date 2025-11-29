สถานีบริการน้ำมันใน อ.เบตงกลับเปิดให้บริการตามปกติแล้วหลังปิดให้บริการนาน 3 วัน

ยะลา - สถานีบริการน้ำมันใน อ.เบตง จ.ยะลากลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้ว ประชาชนทยอยนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปเติมน้ำมันทั้งดีเซลและแก๊สโซฮอล์อย่างต่อเนื่อง หลังปิดให้บริการเมื่อวันที่ 25 พ.ย.ที่ผ่านมา
วันนี้ (29 พ.ย.68) บรรยากาศสถานีบริการน้ำมัน ใน อ.เบตง จ.ยะลา ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ปั๊ม พีที , ปั๊ม ปตท. , ปั๊มเอสโซ่ และปั๊มบางจาก เริ่มเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้ว มีประชาชนทยอยนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปเติมน้ำมันทั้งดีเซลและแก๊สโซฮอล์อย่างต่อเนื่อง หลังจากระดับน้ำท่วมสายหลักเริ่มลดลง สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลากลับสู่ภาวะปกติแล้ว ทำให้รถขนส่งน้ำมันเดินทางไปรับ-ส่งน้ำมันจากคลังน้ำมัน จ. สงขลาได้ตามปกติแล้ว
หลังจากรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงต้องประสบวิกฤตน้ำท่วมหนักในพื้นที่ จ.สงขลา ไม่สามารถเดินทางมาส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับปั๊มจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด ทั้งน้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซล หมดสต๊อก ต้องปิดให้บริการเป็นเวลา 3 วัน เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ที่ผ่านมา
นางสุนิดา พนักงานปั๊มน้ำมัน ปตท. เบตง เปิดเผยว่า รถบรรทุกน้ำมันได้เดินทางถึงปั๊มน้ำมัน ปตท. เบตง เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา และรีบเติมเชื้อเพลิงทุกชนิดให้มีความพร้อมก่อนจะเปิดให้บริการเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ซึ่งรถบรรทุกน้ำมันจะเดินทางมาจาก จ.สงขลา สู่ อ.เบตง จ.ยะลา ทุกวัน วันละประมาณ 18,000 ลิตร ในการจำหน่ายบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่