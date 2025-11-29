นราธิวาสน้ำยังท่วมเร่งสูบระบายต่อเนื่อง ชาวประมงยังงดออกจากฝั่งใช้วิธีหาปลาริมชายหาดแทน

นราธิวาส - ชาวบ้านยังคงเดือดร้อนจากน้ำที่ท่วมขัง ขณะที่คลองยะกังยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเรื่อง ชาวประมงยังคงงดออกจากฝั่งเปลี่ยนวิธีหาปลาริมชายหาดแทน
วันนี้ (29 พ.ย.) สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงมีบางพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง ประชาชนใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก โดยที่ถนนจาหลง ในตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ยังคงมีธงแดงขึ้นเตือนเนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำกว่าถนน น้ำเอ่อล้นจากคลองเข้าท่วม ชาวบ้านใช้เรือเป็นหลักในการสัญจรไปมา
ชาวบ้านในพื้นที่ เปิดเผยว่า ตนเองต้องใช้เรือเป็นหลักในการเดินทางเข้าออกทุกๆวันต้องพายเรือมาส่งและรอรับลูกในช่วงเย็นเพื่อไปทำงาน จริงๆทุกๆปีเวลาน้ำท่วมก็จะเป็นเช่นนี้ซึ่งก็ปรับตัวกันได้แต่อยากแนะถึงการช่วยเหลือเยียวยาคือไม่อยากให้ช่วยเหลือพวกที่อุปกรณ์ทำมาหากินเสียหายเท่านั้น เพราะตนเองเลี้ยงวัวไม่มีอุปกรณ์ไปยื่นก็จะไม่ได้ทนแทนในส่วนของด้านอาชีพ อีกทั้งขอแนะให้ดำเนินการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้เร็วเพราะถือเป็นเรื่องที่คลาดแคลนกันทุกบ้าน
ขณะที่ระดับน้ำจากคลองยะกังซึ่งไหลมาจากคลองชลประทานจากศูนย์ราชการยังคงเอ่อล้นตลิ่งเจ้าหน้าที่ยังคงเปิดเครื่องสูบน้ำเร่งระบายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ไหลออกสู่ทะเล พร้อมกันนี้มีการสูบน้ำจากชุมชนยะกังเพื่อลงคลองแต่ด้วยระดับน้ำในคลองยังสูงน้ำก็ยังคงไหลวลกลับมาเช่นเดิม
ส่วนกลุ่มเรือประมงขณะนี้ยังคงงดออกจากฝั่งเนื่องจากในทะเลคลื่นลมแรง ชาวประมงจึงเปลี่ยนมาเป็นหาปลาริมชายหาดแทนเพื่อทดแทนการออกเรือ โดยที่บริเวณหาดนราทัศน์นั้นมีทั้งเศษไม้ เศษขยะกระจายเกลื่อน อาจจะเป็นเพราะกระแสน้ำพัดมาซึ่งยังไม่มีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเข้าไปเก็บกวาด
ส่วนบรรยากาศในตลาดสดประชาชนเริ่มออกมาจับจ่ายซื้อของ ในตลาดยังคงมีอาหารทะเลที่มาจากจังหวัดปัตตานีวางจำหน่ายซึ่งถือว่าไม่ได้ขาดตลาดแต่อย่างใด