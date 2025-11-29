สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลาให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยทางภาคใต้ของประเทศไทย

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา พื้นที่บางส่วนของภาคใต้ของประเทศไทยประสบกับอุทกภัยรุนแรง ส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เพื่อแสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่ว่า “จีน-ไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน ” สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ ให้การเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมภัยในพื้นที่
โดยสถานกงสุลใหญ่ฯได้บริจาคเงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์มูลค่า 1.4 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิ องค์กรกู้ภัยจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้ของประเทศไทย นอกจากนี้องค์กรและบริษัทจีนหลายแห่งในภาคใต้ของประเทศไทยก็ได้ยื่นมือเข้าให้ความช่วยเหลือด้วยเช่นกัน
กงสุลใหญ่วัง จื้อเจี้ยน กล่าวว่า ต่อไป สถานกงสุลใหญ่จะยังคงให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถเพื่อการฟื้นฟูภาคใต้ของประเทศไทยหลังภัยพิบัติ โดยหวังว่าผู้ประสบภัยจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว