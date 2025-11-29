ตำรวจตามจับได้แล้ว 6 คนร้าย บุกงัดตู้คอนเทนเนอร์ขบวนรถไฟ ขโมยเบียร์กว่า 60 ลัง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตำรวจตามจับได้แล้ว 6 คนร้าย บุกงัดตู้คอนเทนเนอร์ขบวนรถไฟ สถานีรถไฟหาดใหญ่ ขโมยเบียร์กว่า 65 ลัง สารภาพ ยังมีร่วมก่อเหตุอีกหลายคน เจ้าหน้าที่เร่งตามจับ
จากกรณี มีกลุ่มบุคคลจำนวนมาก ร่วมกันเข้าไปขโมยสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ ภายในสถานีรถไฟหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลง หลังเกิดเหตุ พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนตำรวจภูธรภาค 9 ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา และ ตำรวจภูธรหาดใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที
จนกระทั่งล่าสุด สามารถติดตามจับกุมคนร้ายที่ร่วมกันก่อเหตุได้แล้วในเบื้องต้นจำนวน 6 คน ประกอบด้วย นายจรูญ นายประศิลป์ นายมงคล, นายวรินทร นายสุชาติ และ นายปิยพงษ์ พร้อมยึดของกลาง เบียร์ จำนวนกว่า 65 ลัง
ในชั้นจับกุม ทุกคนให้การรับสารภาพ เเละให้การเพิ่มเติมว่า ยังมีผู้ร่วมก่อเหตุอีกหลายคน จะได้ทำการสืบสวนติดตามจับกุมมาดำเนินคดีต่อไป ขณะที่บ้างคนอ้างว่าเห็นคนอื่นหยิบก็เลยทำตาม
อย่างไรก็ตาม เบื้องต้น ได้แจ้งข้อหาฐาน ลักทรัพย์ โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ในบริเวณที่มีเหตุอุทกภัย โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้น สำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ หรือโดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วยประการใด ๆ หรือรับของโจร
สำหรับเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บริเวณหน้าสถานี 2 อำเภอหาดใหญ่ กลุ่มคนร้ายได้งัดตู้คอนเทนเนอร์ขบวนรถไฟ ซึ่งภายในมีเบียร์ยี่ห้อหนึ่ง จำนวน 4 ตู้คอนเทนเนอร์ รวม 7,560 กล่อง มูลค่าความเสียหายกว่า 4 ล้านบาท ทำให้ผู้แจ้งได้รับความเสียหาย จึงมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ เพื่อดำเนินคดีกับคนร้ายตามกฎหมาย