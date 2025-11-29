xs
xsm
sm
md
lg

ศุภาลัย ผนึกกำลังใจ ระดมทีมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ เดินหน้ากระจายถุงยังชีพกว่า 2,500 ถุงถึงลูกบ้านในโครงการเร่งด่วน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ท่ามกลางวิกฤตการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของภาคใต้ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกท่าน และขอยืนยันความพร้อมในการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง โดยเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2568


คณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันจัดเตรียมชุดอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นอย่างเร่งด่วนกว่า 2,500 ถุง พร้อมลำเลียงถุงยังชีพทั้งหมดไปยัง โครงการ ปาล์มสปริงส์ เบนเนท @สนามบิน หาดใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากน้ำท่วม และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางพักของเพื่อกระจายการช่วยเหลือต่อไป


ศุภาลัย มีภารกิจในการส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ลูกบ้านใน 14 โครงการ ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด รวมถึงการดูแลบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ อาทิ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน และพนักงานโครงการทุกท่าน นอกจากนี้ ศุภาลัยยังได้รับการสนับสนุนจากทีมพนักงานในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และภูเก็ต ซึ่งพร้อมร่วมสมทบกำลังและดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบคลุมและเข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุด


บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเคียงข้างลูกบ้านและชุมชนในทุกสถานการณ์ พร้อมดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตครั้งนี้







ศุภาลัย ผนึกกำลังใจ ระดมทีมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ เดินหน้ากระจายถุงยังชีพกว่า 2,500 ถุงถึงลูกบ้านในโครงการเร่งด่วน
ศุภาลัย ผนึกกำลังใจ ระดมทีมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ เดินหน้ากระจายถุงยังชีพกว่า 2,500 ถุงถึงลูกบ้านในโครงการเร่งด่วน
ศุภาลัย ผนึกกำลังใจ ระดมทีมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ เดินหน้ากระจายถุงยังชีพกว่า 2,500 ถุงถึงลูกบ้านในโครงการเร่งด่วน
ศุภาลัย ผนึกกำลังใจ ระดมทีมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ เดินหน้ากระจายถุงยังชีพกว่า 2,500 ถุงถึงลูกบ้านในโครงการเร่งด่วน
ศุภาลัย ผนึกกำลังใจ ระดมทีมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ เดินหน้ากระจายถุงยังชีพกว่า 2,500 ถุงถึงลูกบ้านในโครงการเร่งด่วน
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น