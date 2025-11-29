xs
เปิดตัวยิ่งใหญ่! “สุขโขพาวิลเลี่ยน” ผนึกกำลังศิลปินระดับตำนานครั้งใหญ่ของเมืองไทย สมศักดิ์ศรี Thailand Biennale Phuket 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต – เปิดตัวยิ่งใหญ่ ศาลา “สุขโขพาวิลเลี่ยน” ผนึกพลังศิลปินระดับตำนานครั้งใหญ่ของเมืองไทย จัดแสดงงานศิลป์ สมศักดิ์ศรีงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Phuket 2025


เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้ว สำหรับ ”สุขโขพาวิลเลียน“ สู่หนึ่งในจุดนิทรรศการหลัก ในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Phuket 2025 ภายใต้ธีม: นิรันดรกัลป์ ระดมศิลปินแห่งชาติและศิลปินระดับเทพทั่วฟ้าเมืองไทย รวมกว่า 300 สุดยอดผลงานศิลปะแห่งคุณค่าและหาชมยาก ตั้งแต่วันนี้ - 15 เมษายน 2569 นำเสนอโดยนางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ และนายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นประธานเปิดงานสุขโขพาวิลเลี่ยน พร้อมอาจารย์วรภพ ตันตินันทกุล ภัณฑารักษ์ คุณปรม เทพบุตร My Front Yard ผู้แทนจากบริษัท RCL จำกัด (มหาชน) ศิลปินรับเชิญ และสมาคมศิลป์ภูเก็จ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568


เนื่องจากภูเก็ตได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Phuket 2025 ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม World Art&Culture Tourism Destination ด้วยแนวคิด “นิรันดร์กัลป์” ถ่ายทอดความสัมพันธ์ของมนุษย์ ธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของโลก ผ่านผลงานศิลปินไทย–ต่างชาติรวม 65 คน จาก 25 ประเทศ จัดแสดงใน 3 อำเภอของภูเก็ต ตลอด 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 – 30 เมษายน 2569 โดยมีการจัดงานศิลปะร่วมสมัยทั่วเมืองภูเก็ต 13 ศาลา พร้อมเปิดประสบการณ์ศิลปะในพื้นที่สำคัญ 13 ศาลาทั่วจังหวัดภูเก็ต


"สุขโข พาวิลเลียน" ศาลา 4 ภาค วงล้อแห่งความสุขสงบอันเป็นนิรันดร์ เป็นกลุ่มศาลาที่ได้รับเกียรติให้เป็นศาลาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ทำหน้าที่เป็นเวทีระดับนานาชาติในการรวมผลงานศิลปะที่สะท้อนมรดกทางภูมิปัญญาและแก่นสารแห่ง "ความสุขอันเป็นนิรันดร์" ของแต่ละภาคส่วน จากศิลปินท้องถิ่น 4 ภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ ภาคใต้อ่าวไทยอันดามัน ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน เเละกทม. มาจัดแสดงร่วมกันในพื้นที่ศาลาทรงไทยที่โอบล้อมด้วยทัศนียภาพธรรมชาติ จัดแสดงอย่างเป็นทางการในงานมหกรรม Thailand Biennale Phuket 2025 เป็นพื้นที่ศิลปะที่รวมผลงานอันทรงคุณค่า มีชิ้นงานทั้งสิ้นกว่า 100 ชิ้นงาน จัดโดยสมาคมศิลป์ภูเก็จ โดยมีอาจารย์วรภพ ตันตินันทกุล ภัณฑารักษ์


พาวิลเลียนแห่งนี้ จึงเต็มไปด้วยผลงานศิลปะแห่งความสุข ปริศนาธรรม อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปินผู้ทรงเกียรติจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ พร้อมด้วย “นิทรรศการหมุนเวียน” ในแต่ละเดือน เพื่อถ่ายทอดความหลากหลายทางศิลปะและเติมเต็มประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างเต็มอิ่ม เพื่อขับเคลื่อนภูเก็ตสู่เมืองศิลปะระดับนานาชาติ ด้วยการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนควบคู่กับการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาของศิลปินไทยให้คงอยู่ เปรียบได้กับหน้าต่างบานใหม่ที่นำเสนอ Soft Power ไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีสร้างสรรค์งานศิลปะระดับโลก


ภายในโซนโถงสุขโข ( Suuko Hall ) ถือเป็นไฮไลท์ ที่ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นเยี่ยม ศิลปินเอกภูเก็ต และ ศิลปินที่มีชื่อเสียง มาร่วมแสดงผลงานด้วยกัน อันประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ดร. กมล ทัศนาญชลี / อาจารย์ ธีระพล นิยม ศิลปินชั้นเยี่ยม รศ.อัฐพร นิมมาลัยแก้ว รศ.อนุพงษ์ จันทร ศิลปินที่มีชื่อเสียง อาจารย์ วิษณุพงษ์ หนูนันท์ อาจารย์ ธีรพล สีสังข์ ศ.อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์ อาจารย์ พลุตม์ มารอด ดร.ลูกปลิว จันทร์พุดชา ศิลปินเอกจังหวัดภูเก็ต ดร.ทวีพงษ์ ลิมมากร


ศิลปิน 4 ภาค อันประกอบด้วย ศาลาล้านนา นำโดย หรือ ศิลปะ อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม อาจารย์พรชัย ใจมา/ศาลาออกเล โดยศิลปินอีสาน นำโดย อาจารย์ศักดิ์ชัย อุทธิโธ/ศาลาอันดามัน โดยศิลปินอันดามัน นำโดย อาจารย์ สมใจ ภัติศิริ และคณะ/ศาลาอ่าวไทย นำโดย อาจารย์ สุบิน เมืองจันทร์ นายกสมาคมศิลปินนานาชาติภาคใต้


“สุขโขพาวิลเลี่ยน” เปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 – 30 เมษายน 2569 วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 10:00-16:30 วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10:00-18:00 (ปิดทุกวันจันทร์) สุขโข สปา แอนด์ รีสอร์ท (ติดกับ my front yard)


มาร่วมเปิดมุมมองใหม่ผ่าน 13 ศาลา และค้นพบพลังของศิลปะที่ซ่อนอยู่ทั่วเมืองภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568-30 เมษายน 2569







