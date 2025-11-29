เปิดตัว “เครื่องจักรเพิ่มมูลค่าเศษมะพร้าว พลิกขยะให้เป็นวัสดุทดแทนไม้ สร้างโอกาสใหม่สู่ชุมชนภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จับมือ เอ็มเทค สวทช. เปิดตัว “เครื่องจักรเพิ่มมูลค่าเศษมะพร้าว” นวัตกรรมไทยสุดล้ำ พลิกขยะให้กลายเป็นวัสดุทดแทนไม้ สร้างโอกาสใหม่สู่ชุมชนภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค สวทช. แถลงข่าวเปิดตัว “ชุดเครื่องจักรเพิ่มมูลค่าเศษมะพร้าว” ผลงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน ที่เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค สวทช. ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานปลัดกระทรวง อว. กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นการนำงานวิศวกรรมและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาต่อยอดแก้โจทย์สำคัญของพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร หน่วยงานพันธมิตร และหน่วยงานเกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2568 ที่ผ่านมา
พร้อมทั้งสาธิตการทำงานของชุดเครื่องจักรต้นแบบที่สามารถแปรรูป “เศษเปลือกและลูกมะพร้าวเหลือทิ้ง” ให้กลายเป็นวัสดุทดแทนไม้ที่มีความแข็งแรงและใช้งานได้จริง เปิดโอกาสในการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และงานตกแต่งอีกหลากหลายรูปแบบ ช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์จำนวนมาก และสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในระดับชุมชน
ส่วนจุดเริ่มต้นของงานวิจัยนี้ มาจากปัญหาขยะมะพร้าวน้ำหอมในจังหวัดภูเก็ตที่มากถึง 10,000 ลูกต่อวัน จากการบริโภคของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นภาระใหญ่ของเทศบาลและหน่วยงานท้องถิ่น จน อาจารย์กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ เสนอให้ทุกฝ่ายหารือร่วมกัน และนำไปสู่ความร่วมมือระหว่าง กปว. สป.อว. – MTEC สวทช. – มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และผลลัพธ์ที่ได้ คือ ชุดเครื่องจักรแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมเป็นวัสดุทดแทนไม้ประกอบด้วย 4 กระบวนการต้นแบบ ได้แก่ 1.เครื่องปอก 2.เครื่องบดย่อย 3.เครื่องอบแห้ง และ 4.เครื่องอัดขึ้นรูป
ขณะที่ความโดดเด่นด้วยการใช้ “ลิกนิน” ซึ่งเป็นกาวธรรมชาติในมะพร้าว แทนการใช้สารเคมี ทำให้ผลิตภัณฑ์มีต้นทุนเพียง 23 บาทต่อแผ่น สามารถประกอบแบบจิกซอว์ และพัฒนาเป็นโต๊ะข้างต้นทุนประมาณ 780 บาท พร้อมต่อยอดเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือวัสดุทดแทนไม้ได้หลากหลายชนิด เรียกได้ว่าการเครื่องจักรครั้งนี้ไม่ใช่แค่การจัดการขยะ แต่เป็นการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจใหม่ที่ชุมชนสามารถนำไปใช้ได้จริง และเป็นต้นแบบที่จะผลักดันให้เกิดนวัตกรรมจากทรัพยากรท้องถิ่นต่อไปอย่างยั่งยืน