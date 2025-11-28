[ชมคลิป] ปชช.ไม่ทิ้งกัน! ชายใจบุญขนน้ำเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เขต 8

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – ประชาชนไม่ทิ้งกัน ชายใจบุญขนน้ำเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่เขต 8 เผยทำด้วยใจและจะมาจนกว่าไฟฟ้าและน้ำประปาจะใช้งานได้
วันนี้ (28 พ.ย.) สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ได้คลี่คลายลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยระดับน้ำที่เคยท่วมสูงในหลายพื้นที่ได้ลดลงจนแห้งสนิท ทำให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถกลับเข้าสู่บ้านเรือนเพื่อสำรวจความเสียหายและเริ่มต้นภารกิจฟื้นฟูทำความสะอาดครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตามประชาชนในหลายพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบในเรื่องของระบบไฟฟ้าและน้ำประปาที่ยังไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ยงคงสร้างความลำบากเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ ในพื้นที่ชุมชนเขต 8 ซอยรัตนอุทิศ 18 ได้มีความช่วยเหลือในการนำน้ำไว้สำหรับใช้งานมาให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นของ นายพิชัย รุจิหิรัญวงศ์ เจ้าของ หจก.หาดใหญ่การรื้อถอน ซึ่งได้บรรทุกน้ำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่อย่างทั่วถึง
นายพิชัย รุจิหิรัญวงศ์ กล่าวว่า บ้านผมอยู่ที่นี่ พอเกิดเรื่องผมก็ไม่นิ่งดูดาย พยายามนำความช่วยเหลือเข้ามาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมแต่ยังไม่สามารถทำได้ เนื่องจากกระแสน้ำไหลเชี่ยวทำให้ไม่สามารถฝ่าเข้ามาได้ เมื่อน้ำเริ่มลดลงผมและทีมงานทุกคนจึงได้นำน้ำมาให้ทุกคน โดยต้องใช้ความพยายามลัดเลาะหาเส้นทางอยู่นานหลายชั่วโมง กว่าจะสามารถเดินทางมาถึงพื้นที่นี้ได้
“ผมรีบนำน้ำมาช่วยพี่น้องในซอยรัตนอุทิศก่อน ให้พวกเราได้มีน้ำใช้ แต่ก็ไม่ได้ทิ้งซอยอื่น ๆ นะ ผ่านทางไหนก็ช่วยหมดทุกคน ไม่ได้เลือกปฏิบัติว่าจะช่วยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง นี่คือการมาด้วยใจ อยากให้ทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปให้ได้ ซึ่งพรุ่งนี้ก็จะนำของมาให้อีกทั้งน้ำ ยารักษาโรคและของใช้ต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ได้ตลอดจนกว่าระบบไฟฟ้าและน้ำประปาจะสามารถใช้งานได้” นายพิชัย กล่าว