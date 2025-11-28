ชาวนราฯ 800 ชีวิต ติดน้ำท่วม ที่พัทลุง เดินทางกลับบ้านแล้ว

นราธิวาส - นายก อบจ.นราธิวาส นำ ชาวนราธิวาส 800 ชีวิต ติดน้ำท่วม ที่จุดพักพิงจังหวัดพัทลุง เดินทางมุ่งหน้าสู่นราธิวาส ย้ำทุกเส้นทางที่เดินทางกลับต้องปลอดภัย
เช้าวันนี้ ( 28 พ.ย 68 ) นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้นำขบวนรถบัส 18 คัน ซึ่งเป็นคณะชาวจังหวัดนราธิวาส ที่เดินทางเข้าร่วมกราบถวายบังคม พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และ ไม่สามารถเดินทางกลับจังหวัดนราธิวาส ได้เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ถนนสายกลักถูกตัดขาด จำเป็นต้องพัก ณ จุดพักพิงที่จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่าน โดยได้รับการดูแลจากทางจังหวัดพัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่เป็นอย่างดี
การเดินทางครั้งนี้รถบัสทั้ง 18 คัน มุ่งหน้าเดินทางกลับนราธิวาสพร้อมกัน โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสย้ำถึงการเดินทางว่าทุกเส้นทางที่เดินทางกลับต้องปลอดภัยเพื่อนำชาวนราธิวาสทั้งหมดสู่อ้อมกอดของครอบครัวที่จังหวัดนราธิวาส ด้วยความสวัสดิภาพ
อย่างไรก็ตามคณะมีกำหนดการถึงนราธิวาสในช่วงบ่ายวันนี้ ระหว่างการเดินทางยังไม่มีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างทางแต่อย่างใด