ชาวนราฯ 800 ชีวิต ติดน้ำท่วม ที่พัทลุง เดินทางกลับบ้านแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นราธิวาส - นายก อบจ.นราธิวาส นำ ชาวนราธิวาส 800 ชีวิต ติดน้ำท่วม ที่จุดพักพิงจังหวัดพัทลุง เดินทางมุ่งหน้าสู่นราธิวาส ย้ำทุกเส้นทางที่เดินทางกลับต้องปลอดภัย


เช้าวันนี้ ( 28 พ.ย 68 ) นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้นำขบวนรถบัส 18 คัน ซึ่งเป็นคณะชาวจังหวัดนราธิวาส ที่เดินทางเข้าร่วมกราบถวายบังคม พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และ ไม่สามารถเดินทางกลับจังหวัดนราธิวาส ได้เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ถนนสายกลักถูกตัดขาด จำเป็นต้องพัก ณ จุดพักพิงที่จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่าน โดยได้รับการดูแลจากทางจังหวัดพัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่เป็นอย่างดี


การเดินทางครั้งนี้รถบัสทั้ง 18 คัน มุ่งหน้าเดินทางกลับนราธิวาสพร้อมกัน โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสย้ำถึงการเดินทางว่าทุกเส้นทางที่เดินทางกลับต้องปลอดภัยเพื่อนำชาวนราธิวาสทั้งหมดสู่อ้อมกอดของครอบครัวที่จังหวัดนราธิวาส ด้วยความสวัสดิภาพ


อย่างไรก็ตามคณะมีกำหนดการถึงนราธิวาสในช่วงบ่ายวันนี้ ระหว่างการเดินทางยังไม่มีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างทางแต่อย่างใด





