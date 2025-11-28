เผยสาเหตุย้าย ผกก. สภ.หาดใหญ่ เช่นน้ำท่วมใหญ่

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่- เผยสาเหตุเด้ง ผกก.สภ.หาดใหญ่ เซ่นน้ำท่วม เพราะ ไร้แผนปฏิบัติการ รับมือสถานการณ์วิกฤติ และ ปล่อยให้ ขาใหญ่ เขต ยิงเรือกู้ภัย เพื่อให้ เรือใน ทีมงานเข้าช่วยชาวบ้าน โดยการเรียกเงิน รายละ 50000- 100000 บาท
จากกรณีที่ พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา ผบก.ภ.จว.สงขลา ได้มีคำสั่ง ย้าย พ.ต.อ.ธรรมรัตน์ เพชรหนองชุม ผกก.สภ.หาดใหญ่ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธร จ.สงขลา และให้ พ.ต.อ.สุวโรจน์ ลุนหวิทยานนท์ รอง ผบก.สงขลา ไปรักษาราชการแทน ผกก.สภ. หาดใหญ่ นั้น
สำหรับเหตุผลในการ เด้ง ผกก.สภ.หาดใหญ่ ครั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผย ว่า สาเหตุมาจาก ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. ซึ่งเป็นวันที่ ฝนตกหนัก และอาจจะมีน้ำท่วมหาดใหญ่ ปรากฏว่า พ.ต.อ.ธรรมรัตน์ ซึ่งเป็น ผกก.สภ.หาดใหญ่ ไม่มีการวางแผนในการปฏิบัติ เพื่อรับมือน้ำท่วมแต่อย่างใด และในห้วงที่เกิดน้ำไหลหลากเข้าสู่พื้นที่หาดใหญ่ ก็ไม่มี ตำรวจ จราจร เข้ามาแก้ไขการจรจา และไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจให้การช่วยเหลือประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นความบกพร่องต่อการทำหน้าที่
และที่สำคัญ จากเหตุการณ์ ที่เรือกู้ภัยจาก ต่างถิ่น ที่เข้ามาช่วยประชาชน ที่ติดอยู่ตามบ้านเรือน ไม่สามารถ อพยพ ออกมาได้ เพราะระดับน้ำที่สูงกว่า 2 เมตร และ ขาดแคลน ข้าว น้ำ ในพื้นที่เขต 8 ถูกยิง จากคนในพื้นที่ จำนวน 4-5 เคส บางเคส ถูกยิง 20 นัดด้วย ซึ่งจากการสืบสวนพบว่า ผู้สั่งการเป็น ขาใหญ่ ใน เขต 8 ที่ไม่ต้องการให้เรือกู้ภัย ที่มาจากต่างถิ่น เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ เนื่องจาก ขาใหญ่ มีกลุ่มเรือของตนเองในการเข้าไปช่วยประชาชน โดยมีการเรียกค่าจ้างในการ อพยพ ตั้งแต่รายละ 50000 – 100000 บาท
สำหรับพื้นที่เขต 8 เป็นชื่อที่เรียกกันตามที่ตั้งของเขตโทรศัพท์ ไม่ใช่เป็นการแบ่งเขตการเลือกตั้งของเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นเขตที่มีธุรกิจสีเทา มีการค้าของเถื่อน สถานบันเทิง และ ยาเสพติด เป็นพื้นที่ชานเมือง มีชุมชนแออัด และคนต่างถิ่น ที่มาจาก สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจาก จ.พัทลุง มาอาศัยอยู่ค่อนข้างมาก มีผู้มีอิทธิพล ในการดูแลการค้าสีเทา
ซึ่งล่าสุด ได้มีการการส่ง หน่วยซีล ของ กองทัพเรือ และ ตชด. 437 อ.สะดา จ.สงขลา เข้าควบคุมพื้นที่ และมีการ สั่งการจาก ผบก.ภ.จว. สงขลา ให้ทำการ สืบสวน สอบสวน หาหลักฐาน เพื่อ จับกุม ขาใหญ่ ที่ สั่งยิงเรือกู้ภัยต่างถิ่น และเรียกเก็บเงิน