นายกเทศมนตรียะลา ลุยโคนลงพื้นที่สำรวจหาต้นเหตุทำน้ำท่วมสูงผิดปกติในปีนี้

ยะลา - นายกเทศมนตรีนครยะลา พร้อมทีมคณะทำงาน ลงพื้นที่ลุยโคลนสำรวจเส้นทางเพื่อเร่งหาต้นเหตุปัญหาน้ำท่วมขังผิดปกติในปีนี้
นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา และทีมคณะทำงาน ลงพื้นที่ลุยโคลนสำรวจเส้นทางน้ำ ร่วมกับ "ผู้ใหญ่มะ" (ม.6 บาโงยบาแด-บ้านลางา) เพื่อเร่งสำรวจหาต้นเหตุปัญหาน้ำท่วมขังผิดปกติในปีนี้
โดยสำรวจพบเส้นทางน้ำหลาก ซึ่งมวลน้ำจำนวนมากจาก เขาบือยอ ต.บูดี ไหลลงสู่ถนนสาย 15 (ช่วงวิทยาลัยอาชีวะฯ ไปสู่ สวนขวัญเมือง) และไหลลง คลองอุเทน ออกสู่แม่น้ำปัตตานี (บริเวณปั๊ม PA สะพานท่าสาป)
เนื่องจากน้ำมีต้นทางจากนอกเขต การแก้ไขจึงต้องอาศัยความร่วมมือกับท้องถิ่นข้างเคียงและผู้ชำนาญในพื้นที่ เพื่อวางแผนระบายน้ำให้พี่น้องชาวยะลาได้รับผลกระทบน้อยที่สุด