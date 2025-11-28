หมอภาคย์ โลหารชุน นำทีมรบพิเศษ ลงพื้นที่วิกฤตเขต8 หาดใหญ่

นครศรีธรรมราช - หมอภาคย์ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ นำชุดทหารรบพิเศษลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและเร่งเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขต 8
นี่คือภาพเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา ในการนำของพันเอกนายแพทย์ ภาคย์ โลหารชุน นายแพทย์ใหญ่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ นำชุดทหารรบพิเศษลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและเร่งเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขต 8 ซึ่งเป็นพื้นที่วิกฤตและยังคงมีผู้ประสบภัยติดค้างอยู่ภายในบ้าน
พันเอก นายแพทย์ ภาคย์ โลหารชุน หรือหมอภาคย์ ได้กล่าวถึงแผนการปฏิบัติในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพื้นที่ เขต 8 ซึ่งเป็นพื้นที่วิกฤตว่า “ขณะนี้ในพื้นที่เขต 8 ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ ระดับน้ำสูงเกือบ 2 เมตร ประชาชนยังคงติดอยู่ตามอาคารบ้านเรือน ในการเข้าช่วยเหลือในครั้งนี้ได้มีการนำเรือยาง พร้อมกับทีมรบพิเศษ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน”
โดยในระหว่างปฏิบัติภารกิจ “หมอภาคย์” ได้ทำการตรวจรักษาอาการป่วยให้กับเด็กหญิงวัย 1 ขวบ ที่มีไข้ขึ้นสูง ก่อนมอบยาให้กับครอบครัวใช้รักษาบรรเทาอาการ รวมทั้งยังได้ช่วยปฐมพยาบาลให้กับประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ โดยการใช้ผ้าพันแผลห้ามเลือด ก่อนนำส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาบาดแผล โดยมีการเร่งเคลื่อนย้ายตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมา