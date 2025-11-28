พัทลุงหลายพื้นที่ระดับน้ำเข้าสู่ภาวะปกติ แต่พื้นที่ริมทะเลสาบน้ำยังทวมสูง

พัทลุง – หลายพื้นที่ในจังหวัดพัทลุงระดับน้ำท่วมเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว หลังจากฝนหยุดตก แต่อีกพื้นที่ริมทะเลสาบ ระดับน้ำท่วมยังสูง
วันนี้ ( 28 พ.ย. 68 ) พื้นที่จังหวัดพัทลุงฝนได้หยุดตกแล้ว 2 วัน และวันนี้มีแสงแดดจ้า ทำให้พื้นที่ริมรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดน้ำ ในพื้นที่ อ.ป่าบอน ตะโหมด กงหรา ศรีนครินทร์ ศรีบรรพต และป่าพะยอม ระดับน้ำลดเกือบเข้าสู่ปกติ
แต่ยังมีพื้นที่โซนล่างที่ติดกับทะเลสาบ ระดับน้ำยังท่วมสูง เนื่องจากมีน้ำทะเลหนุนต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ของ ต.ทะเลน้อย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน ต.ชัยบุรี ต.ลำปำ ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง ต.หานโพธิ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว ต.ฝาละมี ต.ดอนประดู่ ต.ปากพะยูน ต.เกาะหมาก ต.เกาะนางคำ ระดับน้ำยังท่วมสูงและยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลง เนื่องจากมวลน้ำจาก จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ไหลลงมาเติมเต็ม ประกอบกับลมตะวันออกอัดน้ำขึ้นมาทำให้น้ำไหลลงสู่อ่าวไทยได้อย่างช้า ชาวบ้านนับพันครอบครัวยังได้รับความเดือดร้อน
ขณะที่นายดุลมะหับ มะเส้ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 60 หมู่ 8 บ้านแหลมไก่ผู้ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน หนึ่งในชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่บนถนนร่มกับเพื่อนบ้านนับร้อยครัวเรือน ได้พาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ สำรวจบ้านตัวเองในหมู่บ้าน โดนล่องเรือหางยาว พบว่าสภาพบ้านน้ำท่วมสูงอยู่ระดับ 150 ซม. ทำให้ไม่สามารถพักอาศัยได้ จำเป็นต้องย้ายที่พักมานอนบนถนน เช่นเดียวกับเพื่อนบ้านรายอื่นๆ
โดยบังดุล กล่าวว่า อายุ 56 ปี แล้ว ไม่เคยเจอน้ำทะเลหนุนสูงแบบนี้ ตอนปี 2548-2549 ถือว่าหนักแล้ว แต่ปีนี้หนักกว่าอีกทุกครอบครับในหมู่บ้านไม่มีบ้านไหนที่น้ำท่วมไม่ถึง