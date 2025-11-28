ชาวอำเภอเบตงชุดแรกฝ่ากระแสน้ำเดินทางกลับในสภาพอิดโรย

ยะลา -ชาวอำเภอเบตง จำนวน 67 ราย สภาพอิดโรย หอบข้าวของจำเป็นและสัตว์เลี้ยงฝ่ากระแสน้ำ เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยที่ ท่ามกลางความยินดีจากผู้ปกครองและญาติที่มารอรับอย่างอบอุ่น
วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2568) นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับพี่น้องชาวอำเภอเบตง ชุดแรก จำนวน 67 ราย ที่เดินทางมากับรถบรรทุก 6 ล้อ ของ เทศบาลเมืองเบตง จำนวน 2 คัน
หลังเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละคนมีสภาพอิดโรย หอบข้าวของจำเป็นและสัตว์เลี้ยงติดตัวมาด้วย หลังเดินฝ่ากระแสน้ำไปยังจุดขึ้นรถ ที่ มอ.หาดใหญ่ และนั่งรถบรรทุก 6 ล้อฝ่ากระแสน้ำออกมาจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สู่ อ.เบตง จ.ยะลา กว่า 6 ชั่วโมง ท่ามกลางความยินดีจากผู้ปกครองและญาติที่มารอรับอย่างอบอุ่น และได้รับการตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเบตงก่อนจะเดินทางกลับบ้าน
นายมีกาเอล ดือรามอ ชาวเบตงที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ เล่าว่า ตนได้พักโรงแรมบริเวณถนนเพชรเกษม (สามชัย) จากนั้นน้ำขึ้นมาถึงล็อบบี้โรงแรมไฟดับออกไปไหนไม่ได้ ไม่ได้กินอะไรประมาณ 3-4 วัน มีเพียงน้ำดื่มของโรงแรมและขนมที่ติดตัวประทังชีวิตในแต่ละวัน หลังน้ำลดได้เดินฝ่ากระแสน้ำ พร้อมสัมภาระ ไปยังที่ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จนได้ขึ้นรถบรรทุก 6 ล้อ เทศบาลเมืองเบตง และได้ไปนอน อบต.ท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ก่อนจะเดินทางกลับถึง อ.เบตง จ.ยะลา ในวันนี้
ด้านนายนพกร ท้าวกัลยา เล่าระหว่างการเดินทางอยู่บนรถบรรทุก 6 ล้อ ว่า การเดินทางค่อนข้างล่าช้าเนื่องจากรถบรรทุก 6 ล้อ ต้องค่อยๆขับฝ่ากระแสน้ำป่าที่เชี่ยวกราก โดยเฉพาะ บริเวณตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ถนนสาย 418 ปัตตานี-ยะลา บริเวณอำเภอแม่ลาน และบริเวณสี่แยกโรงพยาบาลยะลา บางช่วงต้องให้รถบรรทุกทหาร หรือ รถ GMC นำฝ่ากระแสน้ำออกมาจากจุดดังกล่าว ทำให้เกิดอุปสรรคการเดินทาง ส่วนเส้นทาง สาย 410 - ยะลา-เบตง เดินทางได้ปกติไม่มีอุปสรรคใดๆ ดีใจที่กลับถึงบ้านและขอบคุณเทศบาลเมืองเบตงที่ไม่ทอดทิ้งพวกเรานำรถไปรับกลับบ้านอย่างปลอดภัย
ด้านนายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวว่า ดีใจมากที่พี่น้องชาวอำเภอเบตงเดินทางกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวอย่างปลอดภัย ทางเทศบาลเมืองเบตงและอำเภอเบตงจัดส่งไปรับเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองเบตงยังคงปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของที่ได้รับบริจาค สนับสนุน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและรับผู้ที่ประสบอุทกภัยกลับบ้านต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย