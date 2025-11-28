ตรัง ชุมชนริมคลองย่านตาขาวทุกข์หนักสร้างพนังทำน้ำท่วมขัง

ตรัง - ชาวชุมชนสุนทรนนท์-ในบ้าน เทศบาล ต.ย่านตาขาว หลายสิบครัวเรือน ทุกข์หนัก จากโครงการสร้างพนังกั้นน้ำ ที่ไม่มีการทำประตูเปิดปิด ทำให้มวลน้ำจำนวนมากยังท่วมขังกว่า 1 เมตร และระบายช้า
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดตรัง แม้ขณะนี้ระดับน้ำในเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาว เขตเศรษฐกิจสำคัญของอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง จะเริ่มลดลง จนทำให้ถนนสายหลัก อย่างถนนตรัง-สตูล รถสามารถวิ่งผ่านไปมาได้แล้ว แต่พื้นที่ลุ่มต่ำยังคงมีน้ำท่วมขังสูง เช่น บริเวณชุมชนสุนทรนนท์-ในบ้าน (หัวสะพานเก่า) ซึ่งหน้าบ้านติดพนังกั้นน้ำ ชาวบ้านหลายสิบครัวเรือนยังคงได้รับผลกระทบอย่างหนัก อันเนื่องมาจากโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำคลองย่านตาขาว ที่ไม่มีการทำประตูเปิดปิด ทำให้มวลน้ำจำนวนมากต้องขังอยู่ภายในชุมชน ระดับน้ำความลึกเฉลี่ยสูง 2-3 เมตร ยิ่งในซอยซึ่งมีสภาพเป็นท้องกระทะ ระดับน้ำจะสูงถึง 4 เมตร หรือจมบ้าน 1 ชั้นเลยทีเดียว
โดย นายสมัชชา ไซห์ฮามิส และ ชาวบ้านในชุมชนสุนทรนนท์-ในบ้านหัว (สะพานเก่า) กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เวลาเกิดน้ำท่วมใหญ่ครั้งใด เมื่อฝนหยุดตก จะมีน้ำขังอยู่ในชุมชนแค่ 1-2 วัน ก็แห้งหมดแล้ว เพราะเมื่อน้ำลดน้ำท่วมชุมชนก็ลดตามลงคลอง แต่หลังจากมีโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำคลองย่านตาขาว แม้ว่าจะเป็นโครงการที่ดี แต่กว่าน้ำจะแห้งหมดก็เป็นอาทิตย์ อย่างน้ำท่วมใหญ่ล่าสุด แม้ตอนนี้น้ำในคลองย่านตาขาวลดระดับลงไปประมาณ 1.80 เมตร แต่น้ำในชุมชนกลับยังอยู่สูงกว่าถึง 1.50 เมตร และต้องขังแบบนี้ไปอีกหลายวัน กว่าจะระบายออกไปได้หมด แต่หากมีการทำประตูเปิดปิด ก็จะสามารถเปิดระบายน้ำออกไปในคลอง น้ำในชุมชนก็จะได้แห้งอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากฝนน้ำในคลองเยอะ ก็ปิดประตูระบายน้ำได้
ขณะเดียวกัน บริเวณถนนในซอย ยังมีสภาพเป็นแอ่งกระทะ และมีกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวมาก ขนาดเรือยังไม่กล้าวิ่งเข้ามาส่งข้าวส่งน้ำเลย เพราะเคยมีเรือแตกไปแล้วลำหนึ่ง จึงเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งมาแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วน ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำริมพนังกั้นน้ำ เพื่อช่วยระบายน้ำในชุมชนออกไปในคลองโดยเร็ว ส่วนระยะยาวให้ดำเนินการสร้างประตูน้ำ เพื่อให้สามารถเปิดปิดได้เวลาเกิดน้ำท่วมใหญ่ ชาวบ้านในชุมชนจะได้ไม่ต้องมาเดือดร้อนกันแบบนี้
นอกจากนั้น มีรายงานว่า หลังจากระดับน้ำในเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาวเริ่มลดลง ก็ได้มีขยะจำนวนมากลอยอยู่เกลื่อนพื้นที่ จนทำให้แลดูสกปรก และขยะบางส่วนก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้ว ซึ่งหากน้ำระบายลงสู่ทะเลช้า จะยิ่งทำให้ขยะเน่าเสีย เกรงเกิดเชื้อโรคต่างๆ ตามมา