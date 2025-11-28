น้ำท่วมนราธิวาสเริ่มคลี่คลาย ฝนหยุดตก แดดเริ่มออกแล้ว แต่ในพื้นที่ราบลุ่มน้ำยังท่วม

นราธิวาส – สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นราธิวาสเริ่มคลี่คลาย แดดเริ่มออก แต่น้ำยังท่วมในพื้นที่ราบลุ่ม ขณะชาวบ้านต่างหาปลาน้ำจืดมาวางจำหน่ายหารายได้เสริมช่วงน้ำหลาก
วันนี้ (28 พ.ย. 68) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ว่า ในวันนี้ท้องฟ้าเริ่มเปิด ฝนเริ่มทิ้งช่วง หลายพื้นที่ระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงกลับสู่ภาวะปกติ เหลือเพียงตามพื้นที่ราบลุ่มที่ยังคงมีน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านปูตะ ม.3 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ยังคงมีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วม
นางนิสา ดารายีสาฮอ กำนันตำบลละหาร บอกว่า ในพื้นที่มีประมาณ 300 ครอบครัวที่ยังคงถูกน้ำท่วมขัง ซึ่งทุกวันนี้ในพื้นที่มีการเปิดโรงครัวเพื่อนำข้าวไปแจกจ่ายเพราะแต่ละครอบครัวยังไม่อยากทิ้งบ้านไปที่ศูนย์อพยพ แต่ละมื้อจะทำประมาณ 500 กล่อง รวมทั้งวันประมาณ 1,500 กล่อง เพื่อแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อน
ขณะที่ในเขตอำเภอเมือง ริมคลองชลประทานวัชรีบำรุง ยังคงขึ้นธงแดงแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากระดับในคลองยังสูงหากมีฝนตกลงมาเพิ่ม ระดับน้ำอาจจะล้นตลิ่งแน่นอน โดยบริเวณรอบๆนั้นเป็นหมู่บ้านจัดสรรซึ่งปัจจุบันชาวบ้านมักเรียกว่า “หมู่บ้านทุกข์ใจ” จากที่ชื่อว่า “หมู่บ้านสุขใจ” เนื่องจากทุกปีที่ฝนตกหนักจะเป็นหมู่บ้านแรกๆที่ได้รับผลกระทบมาตลอด และปัจจุบันนี้ระดับน้ำก็ยังคงเข้าท่วมในหมู่บ้าน
ส่วนในพื้นที่ ต.ลำภู อ.เมือง เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทุกๆปี ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเกษตรไม่สามารถประกอบอาชีพได้ หลายคนจึงหันมาจับปลาน้ำจืดขาดเพื่อหารายได้เสริม โดยปลาแต่ละชนิดขายได้ราคาดี ทั้งปลาช่อน ปลาดุก ปลาหมอ ตกกิโลกรัมละ 100 บาท
ทั้งนี้บรรยากาศบริเวณริมถนนในพื้นที่ตำบลลำภูนั้นจะคึกคักมาก ประชาชนต่างมาหาซื้อปลาน้ำจืดแบบสดๆ เพื่อนำไปประกอบอาหารรับประทานกับครอบครัว