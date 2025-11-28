รวบหน่มฝรั่งเศส เช่าวิลล่าหรู อยู่แต่ผันตัวเป็นโจรลักทรัพย์ ยึดของกลางอื้อ ลักสิ้นน้ำหอม

สุราษฎร์ธานี - ตำรวจ สภ.บ่อผุด ร่วมกับ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บุกรวบหนุ่มฝรั่งเศส เช่าวิลล่าหรูพักอาศัย พฤติกรรมสุดแสบ ย่องลักทรัพย์ หนุ่มไทย ในวิล่าห้องข้างเคียง ยึดของกว่า 200,000 บาท ขโมยสิ้นน้ำหอม และ รองเท้า
วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2568 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเย็นวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.เด่นดวง ทองศรีสุข ผกก.สภ.บ่อผุด พ.ต.อ.นฤวัต พุทธวิโรผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี นำโดย ร.ต.อ.สุชาติ ชิตพพิทักษ์ รอง สวป.สภ.บ่อผุด ร.ต.อ.อรุณ มูสิกิม รอง สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี พร้อมกำลัง ตำรวจชุดสืบสวน สภ.บ่อผุด และ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันจับกุม MR.AREZXI GAYA นายอเรซซี่ กาย่า อายุ 29 ปี สัญชาติฝรั่งเศส ใน วิลล่า แห่งหนึ่ง หมู่ 5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย ภายหลังได้รับแจ้งจากหนุ่มไทยถูก คนร้ายลักทรัพย์ในห้องพักภายในวิลล่าหรู
จากการตรวจสอบ ภายในห้องพัก นายอเรซซี่ กาย่า เจ้าหน้าที่ถึงกับตะลึง พบ กระเป๋าเดินทาง จำนวน 2 ใบ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง และ MACBOOK 1 เครื่อง นาฬิกาข้อมือ 3 เรือน แหวนเพชร 1 วง รองเท้า ยี่ห้อ ไนกี้ รุ่นจอร์แดน จำนวน 1 คู่ น้ำหอม 4 ขวด ลำโพงพกพา ยี่ห้อ เจบีแอล จำนวน1 เครื่อง รวมมูลค่า 243,870 บาท จึงได้ตรวจยึดของกลาง พร้อม ควบคุมตัว นายอเรซซี่ กาย่า ดำเนินคดี ซึ่งขณะเข้าจับกุม ผู้เสียหาย ได้มาตรวจสอบ และยืนยันว่าทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของตน เจ้าหน้าที่จึงได้นำของกลาง พร้อมนำตัวผู้ต้องหา ไปทำการสอบปากคำ ที่ สภ.บ่อผุด
ในเบื้องต้นจากการสอบปากคำ ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ ว่า เป็นคนเข้าไปขโมยทรัพย์สินในวิลล่าของผู้เสียหายจริง เนื่องจากจำนนต่อหลักฐาน และ มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้ เนื่องจาก ห้องพักผู้ต้องหา และ ห้องผู้เสียหายอยู่ ติดกัน ขณะที่ผู้ต้องหาเข้าไปขโมยและนำทรัพย์สินเดินออกมาอย่างใจเย็น ทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุด ได้แจ้งข้อกล่าวหา "ลักทรัพย์ผู้อื่นในเคหะสถานหรือรับของโจร"
ทั้งนี้ จากกการตรวจสอบประวัติ ของ MR.AREZXI GAYA นายอเรซซี่ กาย่า พบว่า เดินทางเข้าออกประทศไทยแล้ว 5 ครั้ง เดินทาง ผ่านด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 06/11/2025 เวลา 16:23 น. ยืนยันที่พำนัก ที่ กรุงเทพมหานคร และ กำหนดเดินทางกลับในวันที่ 04/01/2026 โดยล่าสุด ทาง ตม.จว.สุราษฎร์ธานี เตรียมชงเสนอ สถานทูต เพิกถอนวีซ่า ผลักดันออกราชอาณาจักร เนื่องจาก พฤติกรรมไม่เหมาะสม