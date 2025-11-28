ไม่รอด! หนุ่นฝันอยากเป็นสตั้นแมน ขับมอเตอร์ไซด์ยกล้อไปทั่วเมือง สุดท้ายโดนรวบ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ไม่รอด! หนุ่มเทรนเนอร์มวยไทยใฝ่ฝันอยากเป็นสตั้นแมน ขับมอเตอร์ไซด์ยกล้อไปทั่วเมือง สุดท้ายตำรวจตามรวบตัวดำเนินคดี
เมื่อเวลา 23.30 น.วันที่ 27 พ.ย.68 พ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผกก.สภ.วิชิตสั่งการให้ พ.ต.ท.ธีระวัฒน์ อำนาจเจริญยิ่ง รอง ผกก.สส.พร้อมด้วย พ.ต.ต.วิทยา กุลน้อย สว.สส.นำกำลังชุดสืบสวน สภ.วิชิตพร้อมหลักฐานไปเชิญตัวนายแจ็ค อายุ 22 ปี อาศัยอยู่ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ตพร้อมรถจักรยานยนต์ฮอนด้า คลิก 160 สีดำ มาตรวจสอบและรับทราบข้อกล่าวหา หลังมีโซเชียลโพสต์คลิปมีชายวัยรุ่นสวมเสื้อสีดำ กางเกงสีดำขับรถยกล้อบนถนนศักดิเดชน์ ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต บริเวณบ้านบ่อแร่มุ่งหน้าแยกพัฒนาท้องถิ่น ถ.ศักดิเดชน์ ต.วิชิตในลักษณะหวาดเสียว
ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยนายแจ็คได้สมัครใจที่จะนำรถ จยย.มามอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ จากนั้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน และขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่น(ยกล้อ)
ทั้งนี้นายแจ็ค เป็นเทรนเนอร์มวยไทยในพื้นที่ ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นสตั้นแมน ชอบขับรถยกล้อไปทั่ว จนกระทั่งมีคนถ่ายคลิปขณะที่กำลังยกล้อรถมอเตอร์ไซด์ตามสถานที่สาธารณะ เช่น บนถนนศักดิเดชน์ ต.วิชิต บนถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (บายพาส) ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ตแล้วนำไปโพสต์ในโซเชียลและถูกชุดสืบสวน สภ.วิชิตเชิญตัวมารับทราบข้อกล่าวหาดังกล่าวในที่สุด