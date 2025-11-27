ย่านเศรษฐกิจหาดใหญ่น้ำเริ่มแห้งแล้ว

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - พื้นที่ย่านเศรษฐกิจตัวเมืองหาดใหญ่น้ำแห้งแล้ว แต่ชาวบ้านยังเดือดร้อนหนักไม่มีน้ำประปาและไฟฟ้าใช้ ทั้งยังมีรถที่ถูกน้ำท่วมจอดเสียทั่วทั้งเมือง
วันนี้ (27 พ.ย.) สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในของตัวเมืองหาดใหญ่ น้ำเริ่มแห้งเกือบทุกพื้นที่แล้ว และได้ทิ้งร่องรอยความเสียหายและขยะเป็นจำนวนมาก ทั้งยังมีรถที่ถูกน้ำท่วมจอดอยู่ตามถนนและบางคันถูกน้ำซัดมาจอดขวางถนน ทำให้การสัญจรเข้าออกเมืองหาดใหญ่ค่อนข้างลำบากจากรถที่เข้าออกตลอดทั้งวัน เช่นที่ ถนนเพชรเกษมตั้งแต่แยกสนามบินนอกจนถึงหาดใหญ่ใน ซึ่งเป็นหนึ่งเส้นทางสายหลักเข้าออกเมืองหาดใหญ่ รถมากระจุกตัวกันเป็นจำนวนมาก ทั้งรถชาวบ้าน รถกู้ภัยที่เข้าไปช่วยและออกจากตัวเมืองหาดใหญ่
ทั้งนี้ หลังจากที่น้ำลดลงแล้วปัญหาใหญ่ตอนนี้คือ ชาวบ้านและร้านค้าที่ยังไม่สามารถทำความสะอาดบ้านเรือนได้ เนื่องจากน้ำประปายังไม่ไหลและไฟฟ้าที่ยังดับ ทำได้แค่ขนย้ายข้าวของที่เสียหายจากน้ำท่วมออกมากองไว้หน้าบ้านเท่านั้น และบางชุมชนเจอกับปัญหาใหญ่เนื่องจากมีน้ำมันเครื่องเก่าจากโชว์รูมรถยนต์ไหลมากับน้ำเข้าไปในบ้าน และเป็นคราบสีดำเกาะติดทุกอย่างตามระดับน้ำที่ลดลงทำให้ล้างออกยาก