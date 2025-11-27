ชาวไทยและต่างชาติแห่ใช้บริการท่าอากาศยานนราธิวาสอย่างหนาแน่น

นราธิวาส - ชาวนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และชาวต่างชาติ แห่เดินทางใช้บริการท่าอากาศยานนราธิวาสอย่างหนาแน่น หลังเกิดเหตุอุทกภัยที่อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา
วันนี้ (27 พ.ย.) ที่ท่าอากาศยานนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส มีผู้โดยสารที่เดินทางมาใช้บริการเพื่อขึ้นเครื่องเดินทางไปกรุงเทพฯ เป็นจำนวนมาก นอกเหนือจากผู้โดยสารจากนราธิวาสแล้วยังมีผู้โดยสารที่เดินทางมาจาก จ. ยะลา และ จ.ปัตตานี ที่ติดค้างไม่สามารถเดินทางไปขึ้นเครื่องที่สนามบินหาดใหญ่ได้ จึงเปลี่ยนมาขึ้นเครื่องที่นี่แทน
โดยกลุ่มชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศศรีลังกา อินเดีย บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ และพม่า ซึ่งเป็นกลุ่มที่มาร่วมงานชุมนุมทางศาสนาโลก “อิสติมะฮโลก World Ijtima Thailand 2025: พลวัตแห่งศรัทธา” ที่ ศูนย์ดะวะห์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 20 -23 พ.ย. 2568 ที่ผ่านมา ติดค้างในพื้นที่ไม่สามารถเดินทางกลับได้เนื่องจากน้ำท่วม อีกทั้งเส้นทางไปสนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา ถูกตัดขาด และบางส่วนโดนยกเลิกไฟล์ทบิน จึงตัดสินใจทิ้งตั๋วและเดินทางมาขึ้นเครื่องที่จังหวัดนราธิวาส ทำให้บรรยากาศที่สนามบินนราธิวาสแน่นขนัดไปด้วยประชาชนที่พากันมาเพื่อซื้อตั๋วเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ขณะที่ด้านท่าอากาศยานนราธิวาส ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร ทั้งเรื่องการเช็คอิน และการดูแลด้านเดินทาง โดยวันนี้มีเที่ยวบินไปกรุงเทพ 3 ไฟล์ท คอยให้บริการ และมีผู้โดยสารเต็มทุกไฟล์ทบินทั้งขาเข้าและขาออก โดยนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ สัดส่วนการเดินทางของผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานนราธิวาสขาออกเพิ่มขึ้น 82.66 เปอร์เซ็นต์ ขาเข้า 22 .01 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งได้ปรับมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานทุกเที่ยวบิน
อย่างไรก็ตามสำหรับกรณีผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ สามารถพักค้างคืนที่ท่าอากาศยานได้ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำตลอดเวลา พร้อมดูแลอำนวยความสะดวกภายในอาคารที่พักผู้โดยสารให้เพียงพอต่อการใช้งาน พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถรับ – ส่งผู้โดยสาร จัดเตรียมรถให้เพียงพอทุกเที่ยวบิน รวมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับการเพิ่มเที่ยวบินของสายการบินและเที่ยวบินพิเศษของราชการด้วย