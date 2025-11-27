นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส สั่งเร่งระดมสูบน้ำป้องกันน้ำท่วม

นราธิวาส - นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส สั่งเร่งระดมสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมเมือง ขณะที่น้ำมันเชื้อเพลิงตามปั๊มน้ำมันหมดสต็อก ระบบการสื่อสารล่มทั้งจังหวัด
วันนี้ (27 พ.ย.) ความคืบหน้าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.นราธิวาส ระดับน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนใน 13 อำเภอ 67 ตำบล 391 หมู่บ้าน 46 ชุมชน ซึ่งมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 281,318 คน เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง และในบางพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมขังเกือบเข้าสู่สภาวะปกติ ขณะที่ปริมาณของแม่น้ำโก-ลกล้นตลิ่งสูงกว่า 70 ซม. เนื่องจากมีน้ำจากพื้นที่ อ.แว้ง ไหลลงมาสบทบ
ทั้งนี้ นางสาลีฮะ มะยูโซ๊ะ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สั่งการให้หน่วยบรรเทาสาธารณภัย เดินเครื่องสูบน้ำ จำนวน 9 เครื่อง ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งได้ติดตั้งไว้ใน 7 ชุมชน เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คือ ชุมชนท่าประปา, ชุมชนท่ากอไผ่, ชุมชนโปฮงยามู, ชุมชนท่าโรงเลื่อย, ชุมชนบือเร็ง, ชุมชนหัวสะพาน และชุมชนเจ๊ะกาเซ็ง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อระบายน้ำที่ได้รั่วซึมจากกำแพงเขื่อน รวมทั้งน้ำที่รั่วซึมผ่านท่อระบายน้ำ ในการป้องกันพื้นที่ชุมชน ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้า อ.สุไหงโก-ลก ที่อาจจะได้รับความเสียหาย
นอกจากนี้ นายไชยา สิยาชีพ พลังงานจังหวัดนราธิวาส พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงาน จ.นราธิวาส ได้ตระเวนออกสุ่มสำรวจสถานีบริการจำหน่ายมันเชื้อเพลิง โดยรวมมีจำนวน 42 แห่ง พบว่าขณะนี้ส่วนใหญ่น้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด ทั้งน้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซล หมดสต๊อก บางปั๊มเหลือเพียงแก๊สโซฮอล์ 95 (E10) ที่มีราคาสูงถึงลิตรละ 49.59 บาท ซึ่งสถานการณ์นี้เกิดจากผลพวงวิกฤติน้ำท่วมหนักในพื้นที่ จ.สงขลา ทำให้รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงจากคลังน้ำมัน ไม่สามารถเดินทางมาส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับปั๊มจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการประชุม เพื่อเร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างงเร่งด่วนแล้ว
และในวันนี้ในพื้นที่ระบบการสื่อสารไม่สามารถใช้งานได้ทั้งจังหวัด รวมไปถึงส่วนราชการทุกแห่งไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ เนื่องจากในช่วงเช้าที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) ได้รับแจ้งอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตขาดออกจากกัน ที่ติดตั้งไว้บริเวณเส้นทางรอยต่อระหว่าง จ.สงขลา กับ จ.ปัตตานี ซึ่งเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ระดมเจ้าหน้าที่เช้าดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว