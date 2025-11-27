ดีต่อใจ.. น้ำใจชาวคีรีวงรวมพลังส่งอาหารพร้อมรับประทาน-เสื้อผ้าไปหาชาวหาดใหญ่

นครศรีธรรมราช - ชาวชุมชนคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา เร่งเตรียมอาหาร พร้อมของใช้ มูลค่ากว่า 3 แสนบาท ส่งช่วยชาวหาดใหญ่ เผยชาวสงขลาคือนักท่องเที่ยวหลักในคีรีวง ยามเกิดภัยน้ำใจคีรีวงต้องไปถึง
ช่วงเวลาตั้งแต่ก่อนย่ำรุ่งวันนี้ (27พ.ย.) ชาวชุมชนคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา นครศรีธรรมราช แหล่งท่องเที่ยวชุมชนกลางหุบเขาชื่อดังของประเทศไทย ได้เร่งเตรียมอาหารสดพร้อมรับประทานแบบไม่บูดเสียหาย พร้อมทั้งบรรจุอาหารแห้งพร้อมรับประทาน ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมเด็ก ผู้สูงอายุ ชุดบรรจุเสื้อผ้าที่ผ่านการซักรีดเรียบร้อยในทุกวัยสามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยมีการจัดเตรียมไว้จำนวนมาก ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกทางทหาร FTS จากมณฑลทหารบกที่ 41 กองทัพภาคที่ 4 เข้าบรรทุก พร้อมกับรถบรรทุกหกล้อของชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่ง
นายสมโชค เสนา นายอำเภอลานสกา นครศรีธรรมราช ซึ่งได้มาร่วมกับชาวชุมชนระบุว่าเป็นผลจากการกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวชุมชนคีรีวงได้ร่วมกันลงขันสมทบทุนเพียง 2 วันในการเตรียมทุกอย่างมูลค่ากว่า 3 แสนบาท เป็นน้ำใจของชาวคีรีวงทั้งหมด สืบเนื่องจากชาวคีรีวงเห็นว่าเมื่อคราวเกิดภัยปี 2531 ชาวสงขลาจำนวนไม่น้อยไม่ทอดทิ้งชาวคีรีวง
“อีกทั้งการท่องเที่ยวชุมชนคีรีวง ผู้นำท้องที่บอกว่ากว่า 60 เปอร์เซ็นของนักท่องเที่ยว คือนักท่องเที่ยวจากสงขลา หาดใหญ่และใกล้เคียง เมื่อถึงเวลานี้ชาวหาดใหญ่เดือดร้อนจากภัยพิบัติครั้งใหญ่ พวกเราจะไม่ทิ้งหาดใหญ่ การเตรียมการตทั้งหมดคือน้ำใจที่จะส่งไปถึงในวันนี้”
ส่วนการเคลื่อนขบวนน้ำใจของชาวคีรีวงได้ออกจากชุมชนคีรีวงไปตั้งแต่เวลา 07.30 น.คาดว่าจะถึงอำเภอหาดใหญ่ประมาณ เวลา 11.00 น.และอาหารพร้อมรับประทานสามารถนำไปแจกจ่ายได้เลย และสามารถเก็บได้อีกอย่างน้อย 2-3 วัน เช่นไตปลาแห้ง ไข่ต้ม ข้าวเหนียว ไก่ทอด หมูทอดเค็ม และยังมีชาวคีรีวงอีกจำนวนหนึ่งได้ติดรถของทหารไปร่วมส่งของให้ถึงมือของชาวหาดใหญ่ด้วย