สั่งเฝ้าระวัง! แผ่นดินไหว 6.0 สุมาตรา ห่างภูเก็ต 661 กม. ปภ.–อุตุฯ ติดตามพร้อมแจ้งเตือนทันทีหากมีความเสี่ยง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและศูนย์เตือนภัยฯ สั่งเฝ้าระวังแผ่นดินไหว 6.0 ริกเตอร์ ตอนเหนือเกาะสุมาตรา ลึก 10 กม. ห่างจากเกาะภูเก็ต 661 กม. พร้อมแจ้งเตือนทันทีหากมีความเสี่ยง
วันนี้ (27 พ.ย.68) กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11.56 น. ขนาด 6.0 ริกเตอร์ ความลึก 10 กิโลเมตร บริเวณนอกชายฝั่งตะวันตกทางตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ห่างจาก อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 661 กม. หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ปภ. จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้บูรณาการและใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และหากพบว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้น จะทำการแจ้งเตือนไปกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบ เพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป